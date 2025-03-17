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Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива

Садоводство

Картофель считается неприхотливым овощем, но даже он нуждается в правильном уходе. Многие дачники ограничиваются прополкой, окучиванием и сбором колорадских жуков, а про полив забывают. Однако без воды хороший урожай получить сложно.

Картофель, картошка
Фото: commons.wikimedia.org by Картошка, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Картофель, картошка

Нужен ли картошке полив?

Считается, что картофель растёт сам по себе, но это не совсем так. Всё зависит от климата и состава почвы. В тяжёлых глинистых грунтах влага держится дольше, а вот на лёгких песчаных почвах она испаряется очень быстро. Если сезон засушливый, без регулярного полива клубни просто не смогут полноценно развиваться.

Как правильно поливать картофель?

Существует три основных способа полива, и каждый дачник может выбрать тот, который удобнее:

  • Полив под корень. Самый трудоёмкий метод, при котором приходится лить воду из лейки под каждый куст. Подходит только для небольших участков.
  • Полив в борозды. Удобный вариант для средних огородов. Вода подаётся в канавки между рядами, равномерно увлажняя почву. Если участок с уклоном, достаточно положить шланг в верхнюю борозду и постепенно передвигать его вниз.
  • Орошение сверху. Используется шланг с насадками или системы автоматического полива. Позволяет равномерно увлажнять участок без лишних хлопот.

Когда и как часто поливать?

Опытные дачники выделяют три ключевых этапа, когда картофель особенно нуждается во влаге:

  • Цветение — в этот период идёт активный рост растения.
  • Формирование клубней — без воды картофель может вырасти мелким и деформированным.
  • Созревание — последний шанс дать растению необходимую влагу для хорошего урожая.

Если в это время стоит засуха, без полива можно забыть о хорошем урожае. Важно следить за состоянием почвы: она не должна пересыхать, но и излишняя влажность вредна.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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