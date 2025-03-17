Когда картошке нужна влага больше всего? Вот три главных периода полива

Картофель считается неприхотливым овощем, но даже он нуждается в правильном уходе. Многие дачники ограничиваются прополкой, окучиванием и сбором колорадских жуков, а про полив забывают. Однако без воды хороший урожай получить сложно.
Считается, что картофель растёт сам по себе, но это не совсем так. Всё зависит от климата и состава почвы. В тяжёлых глинистых грунтах влага держится дольше, а вот на лёгких песчаных почвах она испаряется очень быстро. Если сезон засушливый, без регулярного полива клубни просто не смогут полноценно развиваться.
Существует три основных способа полива, и каждый дачник может выбрать тот, который удобнее:
Опытные дачники выделяют три ключевых этапа, когда картофель особенно нуждается во влаге:
Если в это время стоит засуха, без полива можно забыть о хорошем урожае. Важно следить за состоянием почвы: она не должна пересыхать, но и излишняя влажность вредна.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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