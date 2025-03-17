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Диффенбахия может вызвать удушье? Разбираемся, насколько реально эта угроза

1:42
Садоводство

Диффенбахия — одно из самых популярных комнатных растений. Её крупные пёстрые листья украшают интерьер, а неприхотливость делает её любимицей цветоводов. Однако за привлекательным внешним видом скрывается серьёзная угроза для здоровья.

Диффенбахия
Фото: commons.wikimedia.org by Mokkie, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Диффенбахия

Чем опасна диффенбахия?

Это растение содержит ядовитый сок, который выделяется при повреждении листьев или стеблей. Даже лёгкий контакт с ним может вызвать раздражение кожи, а при попадании на слизистые — отёк и жжение. В некоторых случаях возможны более серьёзные последствия — от нарушения дыхания до анафилактического шока.

"Сок диффенбахии может стать причиной сильного отёка гортани и даже удушья", — предупреждают цветоводы.

Особенно опасна диффенбахия для маленьких детей и домашних животных. Любопытный питомец, решивший пожевать листья, рискует получить серьёзное отравление. В худшем случае это может привести к летальному исходу.

Как обезопасить себя и своих близких?

Если вы не хотите отказываться от диффенбахии, важно соблюдать меры предосторожности:

  • Держите растение в недоступном для детей и животных месте.
  • Используйте перчатки при пересадке и уходе за цветком.
  • После контакта с растением тщательно мойте руки.
  • Немедленно обращайтесь за медицинской помощью при появлении симптомов отравления.

Диффенбахия — это не просто красивое растение, а источник потенциальной опасности. Если в доме есть дети или животные, стоит задуматься: действительно ли стоит рисковать их здоровьем ради эстетики?

Уточнения

Диффенба́хия (лат. Dieffenbachia) — род вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), распространённых в тропиках Южной и Северной Америки.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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