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Вместо клумбы — грибная плантация: что делать со старым пнём

2:56
Садоводство

Грибы шиитаке сегодня — не просто экзотика с азиатского рынка, а вполне реальный обитатель дачных участков и даже домашних полок. Вырастить их можно двумя способами — интенсивным или экстенсивным. Какой выбрать — зависит от ваших целей и терпения.

Грибы шиитаке
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Грибы шиитаке

Интенсивный метод: грибы по расписанию

Этот способ предполагает использование особого субстрата — смеси из лиственных опилок, отрубей и других "вкусностей" для мицелия. Всё это дело стерилизуют или пастеризуют, чтобы никакие лишние микробы не мешали росту грибов, и уже потом вносится мицелий.

Но есть нюанс — нужно создать комфортные условия: контролировать температуру, влажность и освещённость. Да-да, даже грибы требуют люкс! Минимум 100.

Температурный режим - от 13 до 16 градусов, влажность - от 35% до 60%.
Такой подход позволяет собирать урожай круглый год. Отличный вариант, если хочется всё и сразу, но он требует вложений — как временных, так и финансовых.

Экстенсивный метод: грибы как в лесу

Если у вас на даче остались пни от старых деревьев или вы только что спилили яблоню — поздравляем, у вас уже есть "грядка". Для этого способа подойдут пни и чурбаки дуба, бука или берёзы.

Мицелий наносят на дерево, а затем прячут всё это в тень на участке. Грибы не спешат — первые плодоношения начнутся через полгода-год. Зато почти не надо заморачиваться, только ждать. Урожай, правда, зависит от погоды и времени года.

Что нужно знать о мицелии

Мицелий шиитаке развивается в тепле. Ему нужно от 1,5 до 2,5 месяцев, чтобы как следует разрастись. Потом — в прохладу и на влажность, чтобы он начал "давать грибы". Обычно урожай снимают в течение 3-6 месяцев.

А когда сажать шиитаке

Опытные грибоводы советуют: октябрь — отличное время, чтобы начать. Особенно если у вас уже есть спиленные деревья, и вы не знаете, куда деть пень. Почему бы не превратить его в источник полезных и вкусных грибов?

В кулинарии: жарим, варим, замачиваем

Грибы шиитаке, хоть и съедобные, требуют особого подхода:

  • Перед приготовлением грибы необходимо замочить в воде комнатной температуры на 4 часа
  • Затем рекомендуем промыть шиитаке
  • Отрезать ножки — т. к. они не употребляются в пищу (не жуются)
  • Варить рекомендуем 30-40 минут.
  • Иногда их используют и сырыми — например, в салатах, залитых сметаной и посоленных. Но чаще всего — в сушёном виде, особенно в азиатской кухне.

Уточнения

Планта́ция (от лат. plantare) — крупное сельскохозяйственное предприятие, регулярно использующее наёмный труд, где сельскохозяйственные культуры выращиваются для продажи.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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