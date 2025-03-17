Натуральное удобрение своими руками: превращаем опилки в источник питания

1:49 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Одни огородники считают, что опилки вредят почве, другие уверены, что они полезны. На самом деле всё зависит от того, как именно их использовать. Если внести их неправильно, можно ухудшить состояние грунта, но при грамотной подготовке они станут ценным удобрением.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Centenaro, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Опилки

Опасность опилок для растений

Истощение почвы. При разложении опилки забирают из грунта азот, необходимый растениям.

При разложении опилки забирают из грунта азот, необходимый растениям. Долгое разложение. Внесённые в землю без обработки, опилки сохраняются годами, не принося пользы.

Как сделать опилки полезными?

Обогащение азотом и фосфором

На 10 кг (3 ведра) опилок добавляют:

100 г мочевины

25 г двойного суперфосфата

Смесь увлажняют водой.

Через 3-4 дня начинается разложение, опилки выделяют тепло и становятся более питательными.

Создание удобрения

Через 2 недели, когда опилки осели, их смешивают с компостом в соотношении 1:1.

После ещё 2 недель выдержки удобрение готово к использованию.

В результате получается натуральное удобрение с азотом, фосфором и калием, которое улучшает структуру почвы и ускоряет рост растений.

Где использовать обработанные опилки

Как мульчу — защищают грунт от пересыхания и подавляют рост сорняков.

— защищают грунт от пересыхания и подавляют рост сорняков. Как удобрение — делают почву рыхлой и насыщенной полезными веществами.

— делают почву рыхлой и насыщенной полезными веществами. В компосте — ускоряют разложение органики.

Если внести опилки в чистом виде, можно столкнуться с нехваткой азота у растений. Но при правильной подготовке они превращаются в ценное удобрение, которое улучшает качество почвы.

Уточнения

Опи́лки — один из видов стружки, представляющий собой древесные частицы, образующиеся как отходы пиления, разновидность измельчённой древесины.

