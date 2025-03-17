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Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии

1:35
Садоводство

С 1 марта 2025 года в России начали действовать изменения, которые могут заметно изменить жизнь многих садоводов и владельцев дачных участков. Теперь заброшенные земли официально под прицелом закона.

Деревня
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Деревня

Забросил — используй или расставайся

По новому закону, участки, расположенные в границах населённых пунктов, а также в садовых и огородных товариществах, должны быть приведены в порядок в течение трёх лет. Это касается тех, кто давно не заглядывал на свою землю, оставил бурьян, разваливающиеся сараи и полное запустение.

Власти требуют, чтобы земля использовалась по назначению — то есть для выращивания растений, отдыха, благоустройства и других целей, прописанных в документах. Иначе — меры.

Что считается "заброшенным"

Если участок зарос бурьяном, на нём стоят полусгнившие строения или нет ни единого признака хозяйственной деятельности — его могут признать неосвоенным. Для этого достаточно выездной проверки или обращения от соседей, которым надоел сорняк, разносящийся по округе.

Три года на "оживление"

Владельцам дают ровно три года, чтобы показать: участок им действительно нужен. Кто-то может посадить деревья, кто-то обустроить клумбы или начать строить дом. Главное — доказать, что земля используется.
Если за отведённое время изменений не будет — возможны штрафы, ограничения или даже продажа земли через суд.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции .

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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