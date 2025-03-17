Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки
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Арбузы и дыни любят тепло и солнце, но в последние годы их успешно выращивают не только в южных регионах. Главное — знать секреты посадки и подготовки семян, чтобы получить вкусные, сладкие плоды.
Фото: Self-photographed by User:Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Арбузы
Когда сажать арбузы и дыни?
- Высаживать только при стабильном тепле — без резких перепадов температуры.
- Днём должно быть жарко, а ночью не ниже +10 °C.
- Почва должна прогреться до +18 °C — это оптимальная температура для всходов.
Благоприятные дни для посадки в 2025 году
Лучшие дни для посева в конце мая: 23, 24, 25, 27, 28 и 29 числа.
Как правильно подготовить семена?
Проверка всхожести
- Семена опускают в солёный раствор на 10 минут.
- Подходят только утонувшие семена — всплывшие нужно выбросить.
- Годные семена промывают в чистой воде.
Обеззараживание
- Замачивают семена в растворе марганцовки на 30 минут.
Проращивание
- Заворачивают во влажную ткань и оставляют до набухания.
Закаливание
- Перед посадкой семена на сутки помещают в холодильник.
Этот комплекс процедур повышает устойчивость растений к перепадам температуры и увеличивает шансы на хороший урожай.
Уточнения
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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