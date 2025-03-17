Когда сажать арбузы в 2025 году — лучшие дни для посадки

1:25 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Арбузы и дыни любят тепло и солнце, но в последние годы их успешно выращивают не только в южных регионах. Главное — знать секреты посадки и подготовки семян, чтобы получить вкусные, сладкие плоды.

Фото: Self-photographed by User:Игоревич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Арбузы

Когда сажать арбузы и дыни?

Высаживать только при стабильном тепле — без резких перепадов температуры.

Днём должно быть жарко, а ночью не ниже +10 °C.

Почва должна прогреться до +18 °C — это оптимальная температура для всходов.

Благоприятные дни для посадки в 2025 году

Лучшие дни для посева в конце мая: 23, 24, 25, 27, 28 и 29 числа.

Как правильно подготовить семена?

Проверка всхожести

Семена опускают в солёный раствор на 10 минут.

Подходят только утонувшие семена — всплывшие нужно выбросить.

Годные семена промывают в чистой воде.

Обеззараживание

Замачивают семена в растворе марганцовки на 30 минут.

Проращивание

Заворачивают во влажную ткань и оставляют до набухания.

Закаливание

Перед посадкой семена на сутки помещают в холодильник.

Этот комплекс процедур повышает устойчивость растений к перепадам температуры и увеличивает шансы на хороший урожай.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

