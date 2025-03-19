Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сода и ещё 3 секрета: пылесос наполнит дом свежестью — забудете о затхлом запахе
Горячее сердце: как климатические изменения увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать

Весенний ритуал дачника: мусор, мотыга и лёгкий экзистенциальный кризис

3:25
Садоводство

С приходом весны дачники и садоводы начинают планировать огородные работы. После долгой зимы участок нуждается в особом внимании, и важно правильно организовать начало сезона, чтобы получить хороший урожай в будущем. Эксперты делятся ключевыми рекомендациями, с чего лучше начинать и на что обратить внимание.

Урожай овощей
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Урожай овощей

Уборка территории — первый шаг к урожаю

Первое, с чего стоит начать — генеральная уборка огорода. Зимой на участке накапливается мусор: сухие листья, обломанные ветки, остатки прошлогодних растений. Всё это следует тщательно убрать, чтобы не мешать росту новых культур и не провоцировать развитие грибковых заболеваний.

Особое внимание нужно уделить прошлогодним растительным остаткам — именно в них могут сохраняться споры болезнетворных грибков и личинки вредителей. Сжигать такой мусор — оптимальный вариант.

Обрезка деревьев и кустарников

Ранней весной, до начала активного сокодвижения, рекомендуется проводить санитарную обрезку плодовых деревьев и ягодных кустарников. Удаляются сухие, повреждённые и перекрещивающиеся ветки, которые могут мешать нормальному развитию кроны и снижать урожайность.

Для каждого растения есть свои сроки и тонкости обрезки, поэтому перед началом работ желательно уточнить рекомендации для конкретных культур — например, малина и смородина требуют разных подходов.

Подготовка почвы — залог плодородия

Как только сходит снег и почва немного подсохнет, можно переходить к подготовке грядок. Важно не торопиться: слишком ранняя перекопка переувлажнённой земли может повредить структуру почвы.

Когда почва готова к обработке, её перекапывают, удаляя корни сорняков. При необходимости можно внести органические удобрения, золу или перегной. Также полезно провести мульчирование, чтобы сохранить влагу и защитить почву от пересыхания.

Выращивание рассады: всё начинается дома

Пока на улице ещё слишком холодно для посадок, стоит заняться рассадой. Это особенно актуально для теплолюбивых культур — помидоров, перцев, баклажанов. Сеять семена нужно с учётом сроков вегетации и предполагаемой даты высадки в открытый грунт.

Важно: каждая культура требует индивидуального подхода. Одним растениям нужно больше света, другим — более частый полив. Использование специализированных грунтов, соблюдение температурного режима и правильное освещение помогут вырастить крепкую и здоровую рассаду.

Проверка инвентаря и планирование сезона

Пока ещё не начались активные работы на участке, самое время проверить садовый инвентарь — возможно, секаторы затупились, а лейки прохудились. Также можно составить карту посадок на сезон, чтобы избежать ошибок с совместимостью культур и правильно организовать севооборот.

Весна — самое ответственное время для садовода. Правильное начало сезона, своевременная уборка, обрезка, подготовка почвы и рассады — всё это определяет будущий урожай. Следуя простым, но важным рекомендациям, вы заложите прочный фундамент для продуктивного огородного года.

Уточнения

Моты́га — ручное сельскохозяйственное орудие для рыхления земли. Другие названия: мотыка, тяпка, цапка, сапка, сапа (южнорусск. от фр. sape), также кетмень (в Средней Азии). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте!
Красота и стиль
Рисовая вода творит чудеса: раскройте секрет стеклянной кожи и сияйте! Аудио 
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях
Наука и техника
Ваши банковские данные под угрозой: новый троян скрывается в приложениях Аудио 
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Домашние животные
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит Аудио 
Популярное
Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы

Обувные полки уходят в прошлое! Узнайте о новых способах хранения: встроенные шкафы, контейнеры, крючки. Оптимизируйте пространство, защитите обувь!

Прощайте обувные полки: найдены 3 гениальные альтернативы
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Кошка могла спать где угодно, но выбрала вашу постель: причина вас удивит
Одна мелочь при замене колёс, которая избавит от вибрации на скорости
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России Дмитрий Плотников Рубль дорожает, так как кто-то его активно скупает. Кто и зачем? И как долго это продлится? Любовь Степушова От начальства надо держаться подальше, особенно если начальник император Сергей Лебедев
Ваши ягоды кислые? Простая подкормка сделает смородину сладкой за неделю
В глубинах океана нашли гиганта: его возраст 300 лет
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Вишня плодоносит, как на дрожжах: секреты обильного урожая
Последние материалы
Милые, но смертельно опасные кошки: каракалы и секреты из охоты
На краю Земли шевелится что-то странное: охотники за тайнами снова указывают на Антарктиду
Сад забросил — землю могут отобрать: новые законы для владельцев дачи уже в действии
Год экономии? Алроса планирует сократить затраты на 9 млрд рублей
Забытый рай Лазурного берега: здесь вас ждёт настоящее лето
Декольте как у голливудских звёзд: 5 простых правил, которые реально работают
Колёса дороже, чем кажется — за что теперь придётся доплачивать
Исторический телефонный разговор Путина и Трампа: филигранная работа лидера России
Как обустроить маленькую квартиру, чтобы она казалась просторнее
Развенчиваем миф о 10 000 шагах в день: вам не обязательно столько проходить
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.