Не дайте пионам сломаться: как правильно подвязывать кусты

0:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Роскошные пионы радуют глаз весной и летом, но без ухода их стебли могут не выдержать тяжести цветов и сломаться. Чтобы этого не произошло, опытные садоводы подвязывают кусты до распускания бутонов.

Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пионы

Почему подвязка пионов так важна

Предотвращает ломкость стеблей под тяжестью цветов.

Улучшает циркуляцию воздуха между ветвями, снижая риск заболеваний.

Даёт возможность каждому листу получить максимум солнца.

Как правильно подвязывать пионы

Используйте верёвку или плоскую пластиковую ленту. Эти материалы легко найти в садовых магазинах или дома. Оборачивайте куст по кругу, не затягивая слишком туго. Подвязывайте поближе к основанию — так стебли будут устойчивее, а куст сохранит красивую форму.

Этот простой, но эффективный метод защитит пионы и сделает цветение пышным и продолжительным.

Уточнения

Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).

