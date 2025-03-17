Не дайте пионам сломаться: как правильно подвязывать кусты
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Роскошные пионы радуют глаз весной и летом, но без ухода их стебли могут не выдержать тяжести цветов и сломаться. Чтобы этого не произошло, опытные садоводы подвязывают кусты до распускания бутонов.
Фото: commons.wikimedia.org by Гурьева Светлана, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пионы
Почему подвязка пионов так важна
- Предотвращает ломкость стеблей под тяжестью цветов.
- Улучшает циркуляцию воздуха между ветвями, снижая риск заболеваний.
- Даёт возможность каждому листу получить максимум солнца.
Как правильно подвязывать пионы
- Используйте верёвку или плоскую пластиковую ленту. Эти материалы легко найти в садовых магазинах или дома.
- Оборачивайте куст по кругу, не затягивая слишком туго.
- Подвязывайте поближе к основанию — так стебли будут устойчивее, а куст сохранит красивую форму.
Этот простой, но эффективный метод защитит пионы и сделает цветение пышным и продолжительным.
Уточнения
Пио́н (лат. Paeónia) — род травянистых многолетников и листопадных кустарников (древовидные пионы).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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