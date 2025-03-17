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Как один вредитель может уничтожить ваш сад — избавляемся от майского жука

1:19
Садоводство

Многие дачники недооценивают опасность майского жука, но зря. За короткую жизнь он успевает нанести серьёзный урон посадкам, а его личинки способны полностью уничтожить корневую систему молодых растений.

Сад, огород
Фото: Own work by GIRAUD Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород

Как защитить участок от этого вредителя? Разбираемся в проверенных методах борьбы.

Как бороться с майским жуком?

Весенняя перекопка

  • Личинки майского жука прячутся на глубине 10-20 см, поэтому их легко обнаружить при рыхлении почвы.
  • Найденных вредителей вручную удаляют с грядок и приствольных кругов деревьев.

Стряхивание взрослых жуков

  • Во время массового лета насекомых потряхивают деревья и кусты, собирая жуков в ёмкость.
  • Чтобы они не разлетелись, их можно залить мыльным раствором или керосиновой водой.

Применение инсектицидов

  • Для полного уничтожения вредителя используют препараты на основе бифентрина, диазинона и тиаметоксама ("Антихрущ", "Валлар", "Почин").
  • Инсектициды вносят в почву на глубину 5-10 см или обрабатывают ими корни растений перед посадкой.

Эти методы помогут избавиться от вредителя и защитить урожай.

Уточнения

Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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