Как один вредитель может уничтожить ваш сад — избавляемся от майского жука

Многие дачники недооценивают опасность майского жука, но зря. За короткую жизнь он успевает нанести серьёзный урон посадкам, а его личинки способны полностью уничтожить корневую систему молодых растений.
Фото: Own work by GIRAUD Patrick, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сад, огород
Как защитить участок от этого вредителя? Разбираемся в проверенных методах борьбы.
Как бороться с майским жуком?
Весенняя перекопка
Личинки майского жука прячутся на глубине 10-20 см, поэтому их легко обнаружить при рыхлении почвы.
Найденных вредителей вручную удаляют с грядок и приствольных кругов деревьев.
Стряхивание взрослых жуков
Во время массового лета насекомых потряхивают деревья и кусты, собирая жуков в ёмкость.
Чтобы они не разлетелись, их можно залить мыльным раствором или керосиновой водой.
Применение инсектицидов
Для полного уничтожения вредителя используют препараты на основе бифентрина, диазинона и тиаметоксама ("Антихрущ", "Валлар", "Почин").
Инсектициды вносят в почву на глубину 5-10 см или обрабатывают ими корни растений перед посадкой.
Эти методы помогут избавиться от вредителя и защитить урожай.
Уточнения
Ма́йские жуки́ или ма́йские хрущи́ (лат. Melolontha) — род насекомых семейства пластинчатоусых, обитающих в Европе и Азии.