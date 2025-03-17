Хотите больше томатов? Окучивание поможет укрепить растения

Окучивание на огороде ассоциируется у многих с картофелем, капустой и морковью, но опытные дачники знают, что помидоры тоже нуждаются в этой процедуре. Приваленный к стеблю рыхлый грунт помогает растению крепнуть, развивать мощные корни и даёт защиту от неблагоприятных условий.
Разберём 5 главных причин, почему стоит окучивать томаты.
При окучивании у томатов формируются дополнительные корешки, а значит, растение получает больше влаги и питательных веществ. Кроме того, корни меньше страдают от температурных перепадов.
Окученный грунт лучше удерживает тепло и влагу, что особенно важно для развития томатов. Разрыхлённая земля насыщается кислородом, создавая благоприятные условия для роста.
Рыхление и окучивание помогают избавиться от сорных растений, а также снижают риск появления новых. Томаты не будут конкурировать с сорняками за влагу и питание.
При окучивании стебли томатов остаются чистыми и сухими, что снижает вероятность появления грибковых заболеваний. А плотный грунт мешает вредителям проникнуть к корням.
Благодаря лучшему питанию и влагообеспечению томаты быстрее зреют, а урожай становится более обильным.
Таким образом, окучивание — это простая, но эффективная мера, которая помогает вырастить здоровые кусты и получить много вкусных помидоров.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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