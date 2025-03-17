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Хотите больше томатов? Окучивание поможет укрепить растения

1:46
Садоводство

Окучивание на огороде ассоциируется у многих с картофелем, капустой и морковью, но опытные дачники знают, что помидоры тоже нуждаются в этой процедуре. Приваленный к стеблю рыхлый грунт помогает растению крепнуть, развивать мощные корни и даёт защиту от неблагоприятных условий.

Томаты
Фото: Own work by AnRo0002, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Томаты

Разберём 5 главных причин, почему стоит окучивать томаты.

1. Укрепление корней

При окучивании у томатов формируются дополнительные корешки, а значит, растение получает больше влаги и питательных веществ. Кроме того, корни меньше страдают от температурных перепадов.

2. Улучшение структуры почвы

Окученный грунт лучше удерживает тепло и влагу, что особенно важно для развития томатов. Разрыхлённая земля насыщается кислородом, создавая благоприятные условия для роста.

3. Борьба с сорняками

Рыхление и окучивание помогают избавиться от сорных растений, а также снижают риск появления новых. Томаты не будут конкурировать с сорняками за влагу и питание.

4. Защита от болезней и вредителей

При окучивании стебли томатов остаются чистыми и сухими, что снижает вероятность появления грибковых заболеваний. А плотный грунт мешает вредителям проникнуть к корням.

5. Ускорение созревания плодов

Благодаря лучшему питанию и влагообеспечению томаты быстрее зреют, а урожай становится более обильным.

Таким образом, окучивание — это простая, но эффективная мера, которая помогает вырастить здоровые кусты и получить много вкусных помидоров.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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