Вредители забудут дорогу в ваш сад — опытные дачники придумали хитрую ловушку
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Каждый дачник хочет защитить деревья от вредителей без химии. Оказывается, есть дешёвый и безопасный способ — ловушка из синтепона, которая создаёт непреодолимый барьер для насекомых.
Фото: pixnio.com by Rosendahl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Берёзовые листья
Как сделать ловушку своими руками?
- Вырежьте полоску синтепона шириной 20-30 см.
- Оберните ею ствол дерева, отступив от земли 30-50 см.
- Закрепите шпагатом, чтобы материал плотно прилегал.
- Распушите синтепон — это помешает насекомым пробраться выше.
Как это работает?
- Гусеницы, муравьи и другие насекомые не могут преодолеть пушистый барьер и остаются в ловушке.
- Муравьи не смогут перенести тлю на листья, снижая риск её размножения.
- Ловушку легко заменить, когда она заполнится вредителями.
Если под рукой нет синтепона, можно использовать поролон — он справится с задачей не хуже.
Этот метод прост, но эффективно защищает сад, не требуя химикатов.
Уточнения
Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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