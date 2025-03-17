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Вредители забудут дорогу в ваш сад — опытные дачники придумали хитрую ловушку

1:04
Садоводство

Каждый дачник хочет защитить деревья от вредителей без химии. Оказывается, есть дешёвый и безопасный способ — ловушка из синтепона, которая создаёт непреодолимый барьер для насекомых.

Берёзовые листья
Фото: pixnio.com by Rosendahl, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Берёзовые листья

Как сделать ловушку своими руками?

  1. Вырежьте полоску синтепона шириной 20-30 см.
  2. Оберните ею ствол дерева, отступив от земли 30-50 см.
  3. Закрепите шпагатом, чтобы материал плотно прилегал.
  4. Распушите синтепон — это помешает насекомым пробраться выше.

Как это работает?

  • Гусеницы, муравьи и другие насекомые не могут преодолеть пушистый барьер и остаются в ловушке.
  • Муравьи не смогут перенести тлю на листья, снижая риск её размножения.
  • Ловушку легко заменить, когда она заполнится вредителями.

Если под рукой нет синтепона, можно использовать поролон — он справится с задачей не хуже.

Этот метод прост, но эффективно защищает сад, не требуя химикатов.

Уточнения

Вредный организм — растение или животное, причиняющее вред человеку или его интересам (например, в растениеводстве и животноводстве); в широком смысле — конкурент человечества.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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