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Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает

Садоводство

Прополка кажется бесконечной битвой, а химия слишком дорога и опасна? Есть более безопасный и эффективный способ — смесь йода и молока, которая уничтожает даже самые живучие сорняки.

Грядки
Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грядки

Как работает этот метод?

  • Молочная сыворотка содержит кислоты, разрушающие клетки растений.
  • Йод проникает в корни и усиливает эффект, приводя к полной гибели сорняков.

Рецепт натурального гербицида

Смешайте:

  • 1 л молочной сыворотки (или прокисшего молока),
  • 10 л воды,
  • 40 капель йода.

Перелейте раствор в опрыскиватель и обработайте сорняки в сухую солнечную погоду. Уже через 12 часов листья пожелтеют, а через 3-4 дня растения погибнут.

Если сыворотки нет:

  • Используйте 1 л кефира и 2 ст. ложки сахара.
  • Оставьте смесь на сутки для брожения.
  • Затем добавьте йод и используйте по тому же принципу.

Как усилить действие раствора?

  • Добавьте 1 стакан золы — она создаст щелочную среду, губительную для сорняков.
  • Повторите обработку через 5 дней, если на участке много многолетников (лопух, пырей, осот).
  • При обработке грядок прикрывайте культурные растения плёнкой, чтобы избежать ожогов.

Что делать после обработки?

  • Через неделю посейте сидераты (горчицу, фацелию) — они улучшат почву и предотвратят повторное разрастание сорняков.
  • На дорожках и пустых участках можно провести повторную обработку для максимального эффекта.

Йодно-молочный раствор не только избавит от сорняков, но и оздоровит почву: молочные бактерии подавляют патогены, а йод дезинфицирует грунт.

Уточнения

Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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