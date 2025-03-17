Как избавиться от сорняков без прополки — рецепт, о котором мало кто знает
Прополка кажется бесконечной битвой, а химия слишком дорога и опасна? Есть более безопасный и эффективный способ — смесь йода и молока, которая уничтожает даже самые живучие сорняки.
Фото: commons.wikimedia.org by Thomask0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грядки
Как работает этот метод?
- Молочная сыворотка содержит кислоты, разрушающие клетки растений.
- Йод проникает в корни и усиливает эффект, приводя к полной гибели сорняков.
Рецепт натурального гербицида
Смешайте:
- 1 л молочной сыворотки (или прокисшего молока),
- 10 л воды,
- 40 капель йода.
Перелейте раствор в опрыскиватель и обработайте сорняки в сухую солнечную погоду. Уже через 12 часов листья пожелтеют, а через 3-4 дня растения погибнут.
Если сыворотки нет:
- Используйте 1 л кефира и 2 ст. ложки сахара.
- Оставьте смесь на сутки для брожения.
- Затем добавьте йод и используйте по тому же принципу.
Как усилить действие раствора?
- Добавьте 1 стакан золы — она создаст щелочную среду, губительную для сорняков.
- Повторите обработку через 5 дней, если на участке много многолетников (лопух, пырей, осот).
- При обработке грядок прикрывайте культурные растения плёнкой, чтобы избежать ожогов.
Что делать после обработки?
- Через неделю посейте сидераты (горчицу, фацелию) — они улучшат почву и предотвратят повторное разрастание сорняков.
- На дорожках и пустых участках можно провести повторную обработку для максимального эффекта.
Йодно-молочный раствор не только избавит от сорняков, но и оздоровит почву: молочные бактерии подавляют патогены, а йод дезинфицирует грунт.
Уточнения
Со́рные расте́ния или сорняки́ (от «сор»), — дикорастущие растения, обитающие на землях, используемых в качестве сельскохозяйственных угодий (огород).
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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