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Вы сами губите свою капусту: 5 соседей, которых нельзя сажать рядом

2:11
Садоводство

Капуста обещала радовать плотными кочанами, но вдруг остановилась в росте или стала лакомством для вредителей? Возможно, причина не в погоде и не в жуках, а в соседях по грядке.

Капуста
Фото: creativecommons.org by Kim Starr is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
Капуста

Некоторые растения, кажущиеся безобидными, подавляют развитие капусты, вытягивают из почвы питательные вещества и даже привлекают вредных насекомых.

Какие культуры мешают росту капусты?

  • Петуния и бархатцы. Эти цветы часто сажают для красоты, но их корни выделяют вещества, замедляющие формирование кочанов.
  • Укроп. Одна из самых распространённых ошибок — посев укропа между рядами капусты. Считается, что он отпугивает тлю, но на самом деле привлекает зонтичную моль, чьи гусеницы выедают капустные листья. Кроме того, укроп забирает из почвы азот, из-за чего кочаны остаются мелкими.
  • Сельдерей. Аромат этого растения приманивает капустную белянку, а мощные корни поглощают калий, жизненно важный для роста капусты.
  • Виноград и подсолнух. Эти растения создают тень, из-за чего капуста не получает достаточно солнца, а её рост замедляется.

Какие растения защитят капусту?

  • Шалфей, розмарин и мята помогут отпугнуть гусениц и блошек, защищая кочаны без химии.

Что делать, если ошибка уже совершена?

  1. Пересадите вредных соседей. Если это возможно, переместите их на другую грядку.
  2. Усильте подкормки. Поливайте капусту настоем крапивы (1 кг свежей травы на 10 л воды) с добавлением стакана золы раз в две недели. Это восполнит нехватку питательных веществ.
  3. Рыхлите почву после каждого полива, чтобы корни получали кислород.
  4. Отпугивайте гусениц. Опрыскивайте листья раствором соли (100 г на 10 л воды) — вредители уйдут, но капуста не пострадает.

Эти простые меры помогут спасти урожай и вырастить крупные, плотные кочаны.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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