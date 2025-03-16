Хотите в 2 раза больше малины? Освойте этот необычный метод подвязки

Представьте кусты малины, усыпанные ягодами от корней до самой верхушки. Такой результат возможен, если отказаться от устаревших методов подвязки и освоить спиральный способ, который позволяет собрать в 2 раза больше урожая.
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная
Что не так с классической подвязкой?
Традиционные способы фиксации побегов (вертикальный и веерный) часто приводят к загущению куста. Нижние ягоды оказываются в тени, мельчают и становятся кислыми.
Спиральный метод решает эту проблему, превращая каждый куст в "винтовую лестницу" из плодоносящих ветвей, где каждая ягода получает максимум света и воздуха.
Как правильно подвязывать малину спиралью?
Подготовка опоры
Используют деревянные колья высотой 1,8-2 м и диаметром не менее 5 см.
Вбивают их на 30 см в землю, чтобы конструкция была устойчивой.
Формирование спирали
Подвязку начинают ранней весной, до распускания почек.
Первый побег фиксируют на высоте 10 см от земли.
Каждый новый виток закрепляют через 20-25 см, двигаясь вверх под углом 45 градусов.
Секрет для ремонтантных сортов
После сбора первого урожая молодые побеги подвязывают против часовой стрелки.
Это разделяет зоны плодоношения и предотвращает спутывание стеблей.
Дополнительные хитрости для щедрого урожая
Мульчирование. Слой перепревшего компоста 5 см удерживает влагу и подавляет сорняки.
Обрезка. Удаляют все побеги, растущие внутрь "спирали", оставляя только наружные.
Выбор материала опоры. Металлические конструкции нагреваются и обжигают побеги, поэтому лучше использовать деревянные колья.
Результат — урожай выше в 2 раза
Уже в первый сезон кусты дают в 2 раза больше ягод, а плоды становятся более сладкими и крупными. Например, сорт "Гусар" при обычной подвязке даёт 3-4 кг с куста, а при спиральной — до 8 кг.
Что делать осенью?
После сбора урожая:
Старые побеги вырезают.
Молодые укладывают на землю и укрывают агроволокном.
Весной повторяют цикл, слегка смещая опоры, чтобы не истощать почву.
Этот метод требует чуть больше времени, чем классическая подвязка, но полностью окупается щедрым урожаем и удобством ухода.
Уточнения
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.