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Хотите в 2 раза больше малины? Освойте этот необычный метод подвязки

2:40
Садоводство

Представьте кусты малины, усыпанные ягодами от корней до самой верхушки. Такой результат возможен, если отказаться от устаревших методов подвязки и освоить спиральный способ, который позволяет собрать в 2 раза больше урожая.

Малина красная
Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Малина красная

Что не так с классической подвязкой?

Традиционные способы фиксации побегов (вертикальный и веерный) часто приводят к загущению куста. Нижние ягоды оказываются в тени, мельчают и становятся кислыми.

Спиральный метод решает эту проблему, превращая каждый куст в "винтовую лестницу" из плодоносящих ветвей, где каждая ягода получает максимум света и воздуха.

Как правильно подвязывать малину спиралью?

Подготовка опоры

  • Используют деревянные колья высотой 1,8-2 м и диаметром не менее 5 см.
  • Вбивают их на 30 см в землю, чтобы конструкция была устойчивой.

Формирование спирали

  • Подвязку начинают ранней весной, до распускания почек.
  • Первый побег фиксируют на высоте 10 см от земли.
  • Каждый новый виток закрепляют через 20-25 см, двигаясь вверх под углом 45 градусов.

Секрет для ремонтантных сортов

  • После сбора первого урожая молодые побеги подвязывают против часовой стрелки.
  • Это разделяет зоны плодоношения и предотвращает спутывание стеблей.

Дополнительные хитрости для щедрого урожая

  • Мульчирование. Слой перепревшего компоста 5 см удерживает влагу и подавляет сорняки.
  • Обрезка. Удаляют все побеги, растущие внутрь "спирали", оставляя только наружные.
  • Выбор материала опоры. Металлические конструкции нагреваются и обжигают побеги, поэтому лучше использовать деревянные колья.

Результат — урожай выше в 2 раза

Уже в первый сезон кусты дают в 2 раза больше ягод, а плоды становятся более сладкими и крупными. Например, сорт "Гусар" при обычной подвязке даёт 3-4 кг с куста, а при спиральной — до 8 кг.

Что делать осенью?

После сбора урожая:

  • Старые побеги вырезают.
  • Молодые укладывают на землю и укрывают агроволокном.
  • Весной повторяют цикл, слегка смещая опоры, чтобы не истощать почву.

Этот метод требует чуть больше времени, чем классическая подвязка, но полностью окупается щедрым урожаем и удобством ухода.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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