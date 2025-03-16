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Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим

2:17
Садоводство

Многие огородники мечтают о сочном и хрустящем редисе, но часто сталкиваются с мелкими и горькими корнеплодами. В чем секрет? Агрономы раскрыли проверенные методы, которые помогут избежать разочарований и получить отличный урожай.

Редис
Фото: commons.wikimedia.org by Hubertl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Редис

Подготовка почвы — основа успеха

Редис любит рыхлую, плодородную землю. Перед посадкой грядку тщательно перекапывают, удаляют сорняки и остатки прошлых растений.

Чтобы почва быстрее прогрелась, её обильно поливают горячей водой. Важно не пересушивать землю, иначе редиска станет жёсткой и горькой.

Правильный выбор места и посева

Редис любит солнце и не переносит сквозняков. Грядку размещают в самом освещённом уголке участка. Семена высевают в ясный день, заглубляя на 1,5-2 см, а после полива накрывают грядку чёрной плёнкой. Это помогает сохранить тепло и ускорить прорастание.

Как удобрять редис для крупных корнеплодов?

  • Компост делает почву воздушной.
  • Песок улучшает её структуру и дренаж.
  • Зола, внесённая за неделю до посадки, насыщает землю микроэлементами.

Как правильно поливать редис?

Полив — ключевой фактор успеха.

  • Переувлажнение приводит к растрескиванию и гниению.
  • Недостаток влаги делает редис горьким и жёстким.
    Оптимально поливать каждые 2-3 дня, поддерживая землю слегка влажной.

Прореживание и защита от вредителей

После появления всходов редис прореживают, оставляя самые сильные растения. Это помогает корнеплодам набрать размер.

Чтобы защитить редис от крестоцветной блошки, грядки посыпают табачной пылью или молотым перцем.

Когда собирать редис?

Перезревшие корнеплоды становятся жёсткими и теряют сладость. Урожай убирают вовремя, ориентируясь на размер корнеплодов.

Придерживаясь этих простых правил, можно без труда вырастить крупный, сочный и сладкий редис, который станет гордостью вашего огорода.

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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