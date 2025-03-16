Редис не растёт? Вот что нужно сделать, чтобы он был крупным и хрустящим

Многие огородники мечтают о сочном и хрустящем редисе, но часто сталкиваются с мелкими и горькими корнеплодами. В чем секрет? Агрономы раскрыли проверенные методы, которые помогут избежать разочарований и получить отличный урожай.
Редис любит рыхлую, плодородную землю. Перед посадкой грядку тщательно перекапывают, удаляют сорняки и остатки прошлых растений.
Чтобы почва быстрее прогрелась, её обильно поливают горячей водой. Важно не пересушивать землю, иначе редиска станет жёсткой и горькой.
Редис любит солнце и не переносит сквозняков. Грядку размещают в самом освещённом уголке участка. Семена высевают в ясный день, заглубляя на 1,5-2 см, а после полива накрывают грядку чёрной плёнкой. Это помогает сохранить тепло и ускорить прорастание.
Полив — ключевой фактор успеха.
После появления всходов редис прореживают, оставляя самые сильные растения. Это помогает корнеплодам набрать размер.
Чтобы защитить редис от крестоцветной блошки, грядки посыпают табачной пылью или молотым перцем.
Перезревшие корнеплоды становятся жёсткими и теряют сладость. Урожай убирают вовремя, ориентируясь на размер корнеплодов.
Придерживаясь этих простых правил, можно без труда вырастить крупный, сочный и сладкий редис, который станет гордостью вашего огорода.
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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