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Картошка в рекордные сроки: что добавить в почву, чтобы клубни ускорились

2:18
Садоводство

Мечтаете копать картошку уже в июне? Это реально! Главное — правильная подготовка и несколько хитростей, которые позволят ускорить рост и повысить урожайность.

Картофель
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Картофель

1. Выбор правильного сорта

Ранние сорта дают урожай за 45-60 дней.
Выбирайте несколько вариантов и тестируйте — один и тот же сорт в разных регионах даёт разные результаты.
Главное правило: ранняя картошка не любит долгого покоя — проращивание можно начинать уже в январе.

2. Как выбрать посадочные клубни?

  • Отбирайте осенью самые мощные кусты — из них получатся лучшие клубни.
  • Оптимальный размер — 60-80 г: крупные тратят силы на зелень, а мелкие — слабые.
  • Никакой гнили, пятен и повреждений — это прямая угроза урожаю.

3. Хитрости хранения — чтобы клубни не загнили

Грибки и бактерии могут испортить посадочный материал.
Как защитить?

  • Обработать клубни раствором марганцовки или зелёнки.
  • Тщательно просушить.
  • Хранить в чистых, продезинфицированных ящиках.

4. Проращивание — не повторяйте популярную ошибку!

Проращивать на свету? Нет! В темноте ростки выходят короткие, толстые и крепкие, а не длинные и хилые.
Достаём картошку за 1,5 месяца до посадки — так она быстрее пойдёт в рост.

5. Метод, который даёт урожай в два раза быстрее

Картошка на рассаду — секрет дачников, которые не хотят ждать.

  • Проращённые клубни сажают в торф или контейнеры.
  • После появления зелени пересаживают в грунт.
  • Добавляют мульчу (солому) — это прогревает почву и ускоряет рост.

Итог: копаем картошку в июне!

  • Выбираем ранние сорта.
  • Отбираем и храним клубни без грибка.
  • Проращиваем в темноте.
  • Используем рассадный метод.

Простые шаги — а результат впечатляет! Хотите собрать картошку раньше всех? Теперь вы знаете, что делать.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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