Картошка в рекордные сроки: что добавить в почву, чтобы клубни ускорились

Мечтаете копать картошку уже в июне? Это реально! Главное — правильная подготовка и несколько хитростей, которые позволят ускорить рост и повысить урожайность.
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Картофель
1. Выбор правильного сорта
Ранние сорта дают урожай за 45-60 дней. Выбирайте несколько вариантов и тестируйте — один и тот же сорт в разных регионах даёт разные результаты. Главное правило: ранняя картошка не любит долгого покоя — проращивание можно начинать уже в январе.
2. Как выбрать посадочные клубни?
Отбирайте осенью самые мощные кусты — из них получатся лучшие клубни.
Оптимальный размер — 60-80 г: крупные тратят силы на зелень, а мелкие — слабые.
Никакой гнили, пятен и повреждений — это прямая угроза урожаю.
3. Хитрости хранения — чтобы клубни не загнили
Грибки и бактерии могут испортить посадочный материал. Как защитить?
Обработать клубни раствором марганцовки или зелёнки.
Тщательно просушить.
Хранить в чистых, продезинфицированных ящиках.
4. Проращивание — не повторяйте популярную ошибку!
Проращивать на свету? Нет! В темноте ростки выходят короткие, толстые и крепкие, а не длинные и хилые. Достаём картошку за 1,5 месяца до посадки — так она быстрее пойдёт в рост.
5. Метод, который даёт урожай в два раза быстрее
Картошка на рассаду — секрет дачников, которые не хотят ждать.
Проращённые клубни сажают в торф или контейнеры.
После появления зелени пересаживают в грунт.
Добавляют мульчу (солому) — это прогревает почву и ускоряет рост.
Итог: копаем картошку в июне!
Выбираем ранние сорта.
Отбираем и храним клубни без грибка.
Проращиваем в темноте.
Используем рассадный метод.
Простые шаги — а результат впечатляет! Хотите собрать картошку раньше всех? Теперь вы знаете, что делать.
Уточнения
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).