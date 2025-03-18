Картошка в рекордные сроки: что добавить в почву, чтобы клубни ускорились

2:18 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Мечтаете копать картошку уже в июне? Это реально! Главное — правильная подготовка и несколько хитростей, которые позволят ускорить рост и повысить урожайность.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Картофель

1. Выбор правильного сорта

Ранние сорта дают урожай за 45-60 дней.

Выбирайте несколько вариантов и тестируйте — один и тот же сорт в разных регионах даёт разные результаты.

Главное правило: ранняя картошка не любит долгого покоя — проращивание можно начинать уже в январе.

2. Как выбрать посадочные клубни?

Отбирайте осенью самые мощные кусты — из них получатся лучшие клубни.

Оптимальный размер — 60-80 г: крупные тратят силы на зелень, а мелкие — слабые.

Никакой гнили, пятен и повреждений — это прямая угроза урожаю.

3. Хитрости хранения — чтобы клубни не загнили

Грибки и бактерии могут испортить посадочный материал.

Как защитить?

Обработать клубни раствором марганцовки или зелёнки.

Тщательно просушить.

Хранить в чистых, продезинфицированных ящиках.

4. Проращивание — не повторяйте популярную ошибку!

Проращивать на свету? Нет! В темноте ростки выходят короткие, толстые и крепкие, а не длинные и хилые.

Достаём картошку за 1,5 месяца до посадки — так она быстрее пойдёт в рост.

5. Метод, который даёт урожай в два раза быстрее

Картошка на рассаду — секрет дачников, которые не хотят ждать.

Проращённые клубни сажают в торф или контейнеры.

После появления зелени пересаживают в грунт.

Добавляют мульчу (солому) — это прогревает почву и ускоряет рост.

Итог: копаем картошку в июне!

Выбираем ранние сорта.

Отбираем и храним клубни без грибка.

Проращиваем в темноте.

Используем рассадный метод.

Простые шаги — а результат впечатляет! Хотите собрать картошку раньше всех? Теперь вы знаете, что делать.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

