Черви, пакуйте чемоданы: малинник больше не ваш — 4 простых хитрости

Черви в малине — настоящая беда для садоводов. Вкусные, ароматные ягоды могут быть испорчены вредителями, если вовремя не принять меры.
Но тратить деньги на химию не обязательно! Огородники знают простые, но эффективные способы, которые помогают избавиться от червей без лишних затрат.
Ранней весной, до распускания почек, полейте малинник водой температурой 80°C.
Как делать правильно:
Чтобы вредители не выбирались из почвы, мульчируйте кусты торфом, опилками или навозом.
Приготовьте безопасное опрыскивание:
Рецепт:
Эта смесь избавит от червей, долгоносиков и клопов.
Эти 4 простых приёма помогут навсегда забыть про вредителей. Больше не придётся выбрасывать половину урожая!
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.