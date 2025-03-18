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Черви, пакуйте чемоданы: малинник больше не ваш — 4 простых хитрости

1:44
Садоводство

Черви в малине — настоящая беда для садоводов. Вкусные, ароматные ягоды могут быть испорчены вредителями, если вовремя не принять меры.

Raspberries05
Фото: commons.wikimedia.org by User:Fir0002 is licensed under GFDL 1.2
Raspberries05

Но тратить деньги на химию не обязательно! Огородники знают простые, но эффективные способы, которые помогают избавиться от червей без лишних затрат.

1. Ошпаривание кустов кипятком

Ранней весной, до распускания почек, полейте малинник водой температурой 80°C.

Как делать правильно:

  • Горячая вода уничтожает личинок вредителей, зимующих на ветках.
  • Важно не попадать на корни, чтобы не повредить растение.

2. Мульчирование от насекомых

Чтобы вредители не выбирались из почвы, мульчируйте кусты торфом, опилками или навозом.

  • Органика создаст естественный барьер для насекомых.
  • Вредители останутся под землёй и не повредят ягоды.

3. Натуральный раствор от червей и клопов

Приготовьте безопасное опрыскивание:

Рецепт:

  • 20 г горчицы
  • 2 ст. ложки соды
  • 10 л воды
  • Настаивайте 12 часов, затем опрыскайте кусты.

Эта смесь избавит от червей, долгоносиков и клопов.

4. Механическая защита от вредителей

  • Если заметили жуков, просто потрясите куст — вредители упадут на землю.
  • Застелите плёнку под куст, соберите насекомых и уничтожьте их.

Результат? Чистая, сладкая малина без червей и химии!

Эти 4 простых приёма помогут навсегда забыть про вредителей. Больше не придётся выбрасывать половину урожая!

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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