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Огуречное безумие: простая подкормка — и на грядке настоящий урожайный взрыв

1:27
Садоводство

Огурцы — одна из самых любимых культур на огороде. Они вкусны и в свежем виде, и в заготовках, но без правильного ухода урожай может разочаровать.

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огурцы

Опытные огородники знают секретную подкормку, которая помогает вырастить крепкие, сочные и ароматные плоды. При этом она абсолютно натуральная и бесплатная!

Что за удобрение делает чудеса?

Это настой из луковой шелухи — простой, но эффективный метод, который:

  • насыщает почву полезными веществами;
  • улучшает рост и плодоношение;
  • снижает кислотность грунта;
  • помогает защитить растения от редителей.

Как приготовить подкормку?

  • Ведро заполните на треть луковой шелухой.
  • Долейте кипятком до краёв и оставьте на 24 часа.
  • Время от времени перемешивайте настой.
  • Разведите концентрат водой в соотношении 1:2 и поливайте грядки.

Как применять?

Поливать раз в неделю, чтобы огурцы были сильными и урожайными.

Почему этот метод работает?

  • Бюджетно и безопасно — без химии, без затрат.
  • Ускоряет рост — питательные вещества делают стебли и листья крепкими.
  • Предотвращает болезни — шелуха содержит фитонциды, которые защищают растения.

Простая подкормка — а результат впечатляет! Попробуйте, и огурцы порадуют богатым урожаем.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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