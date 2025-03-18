Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай

Капуста — культура требовательная. Без правильного ухода урожай может разочаровать, а вредители буквально "съедят" посадки. Один из самых опасных — медведка, способная уничтожить растения на корню.
Огородники нашли простой, но эффективный способ защиты — меловая подкормка и защитное кольцо.
Мел не только отпугивает медведку, но и делает почву менее кислой — ведь именно на кислых почвах капуста не завязывается, трескается и гниёт.
Как приготовить удобрение:
Как применять:
Следуя этим простым советам, можно получить крепкие кочаны без вредителей и ускорить рост растений.
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Ежедневные 10 000 шагов — это полезно, но для прогресса нужны изменения. Эксперт советует добавить силовые тренировки, ходьбу с утяжелением и бег.