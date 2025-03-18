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Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай

1:17
Садоводство

Капуста — культура требовательная. Без правильного ухода урожай может разочаровать, а вредители буквально "съедят" посадки. Один из самых опасных — медведка, способная уничтожить растения на корню.

капуста
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
капуста

Огородники нашли простой, но эффективный способ защиты — меловая подкормка и защитное кольцо.

Как работает меловая подкормка?

Мел не только отпугивает медведку, но и делает почву менее кислой — ведь именно на кислых почвах капуста не завязывается, трескается и гниёт.

Как приготовить удобрение:

  • 10 литров отстоянной воды
  • 1 стакан мела
  • 1 спичечный коробок аммиачной селитры или мочевины

Как применять:

  • 1 литр раствора на каждый куст при поливе.
  • Проводить процедуру осенью или весной, когда идёт активный рост.

Как защитить капусту от медведки?

  • Делаем защитное кольцо — обрезаем пластиковую бутылку и заглубляем вокруг саженца.
  • Поливаем капусту меловым раствором — вредители не любят щелочную среду.
  • Своевременно рыхлим почву, чтобы уничтожить кладки яиц медведки.

Следуя этим простым советам, можно получить крепкие кочаны без вредителей и ускорить рост растений.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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