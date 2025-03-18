Вредители обходят капусту стороной: как простой раствор спасает урожай

1:17 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Капуста — культура требовательная. Без правильного ухода урожай может разочаровать, а вредители буквально "съедят" посадки. Один из самых опасных — медведка, способная уничтожить растения на корню.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Vincentz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ капуста

Огородники нашли простой, но эффективный способ защиты — меловая подкормка и защитное кольцо.

Как работает меловая подкормка?

Мел не только отпугивает медведку, но и делает почву менее кислой — ведь именно на кислых почвах капуста не завязывается, трескается и гниёт.

Как приготовить удобрение:

10 литров отстоянной воды

1 стакан мела

1 спичечный коробок аммиачной селитры или мочевины

Как применять:

1 литр раствора на каждый куст при поливе.

Проводить процедуру осенью или весной, когда идёт активный рост.

Как защитить капусту от медведки?

Делаем защитное кольцо — обрезаем пластиковую бутылку и заглубляем вокруг саженца.

Поливаем капусту меловым раствором — вредители не любят щелочную среду.

Своевременно рыхлим почву, чтобы уничтожить кладки яиц медведки.

Следуя этим простым советам, можно получить крепкие кочаны без вредителей и ускорить рост растений.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

