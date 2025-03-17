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Редиска как с рынка: 4 приёма, которые делают её сочной и без намёка на горечь

1:50
Садоводство

Мало кто задумывается, что редиска может быть нежной и сладковатой, а не жёсткой и горькой. Однако часто дачники разочаровываются: корнеплоды вырастают с неприятной горчинкой, и их уже не хочется есть.

Редис
Фото: Freepik by zerbaijan_stockers
Редис

Причина — неправильный уход. Но если соблюдать всего 4 простых правила, редиска порадует отличным вкусом!

1. Не забывайте про прореживание

Если редиска растёт слишком густо, ей не хватает влаги и питания — корнеплоды становятся жёсткими и горькими.

Оставляйте 3-5 см между растениями, чтобы они развивались полноценно.

2. Поливайте регулярно и равномерно

Горечь появляется из-за нехватки влаги. Если почва пересыхает, редиска становится жёсткой.

  • Поливайте каждый вечер, особенно в жаркие дни.
  • Увлажняйте грунт на глубину корней, а не только сверху.
  • В прохладные дни можно сократить полив до 1 раза в 2-3 дня, но без пересыхания.

3. Рыхлите землю после дождя и полива

После полива образуется плотная корка, которая перекрывает доступ кислорода к корням.

Чтобы редиска была сочной, рыхлите почву после каждого дождя и полива.

4. Собирайте урожай вовремя

Перезревшие корнеплоды начинают накапливать горечь и становятся волокнистыми.

Не ждите, пока редиска перерастёт — убирайте её вовремя.

Результат? Вкусная, сочная, сладковатая редиска без горечи!

Запомните эти 4 простых правила, и ваш урожай больше не разочарует. Даже если раньше редиска была жёсткой и невкусной — с правильным уходом она станет настоящим огородным деликатесом!

Уточнения

Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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