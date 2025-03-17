Редиска как с рынка: 4 приёма, которые делают её сочной и без намёка на горечь

Мало кто задумывается, что редиска может быть нежной и сладковатой, а не жёсткой и горькой. Однако часто дачники разочаровываются: корнеплоды вырастают с неприятной горчинкой, и их уже не хочется есть.
Причина — неправильный уход. Но если соблюдать всего 4 простых правила, редиска порадует отличным вкусом!
Если редиска растёт слишком густо, ей не хватает влаги и питания — корнеплоды становятся жёсткими и горькими.
Оставляйте 3-5 см между растениями, чтобы они развивались полноценно.
Горечь появляется из-за нехватки влаги. Если почва пересыхает, редиска становится жёсткой.
После полива образуется плотная корка, которая перекрывает доступ кислорода к корням.
Чтобы редиска была сочной, рыхлите почву после каждого дождя и полива.
Перезревшие корнеплоды начинают накапливать горечь и становятся волокнистыми.
Не ждите, пока редиска перерастёт — убирайте её вовремя.
Запомните эти 4 простых правила, и ваш урожай больше не разочарует. Даже если раньше редиска была жёсткой и невкусной — с правильным уходом она станет настоящим огородным деликатесом!
Реди́с — однолетние или двулетние растения из рода Редька семейства Капустные.
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