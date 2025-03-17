Омоложение без пересадки: как продлить жизнь клубничным кустам и увеличить урожай

Огородники знают: раз в 4 года клубнику нужно пересаживать, иначе урожай мельчает, а ягоды становятся редкостью. Но есть способ обновить кусты без утомительной пересадки — и он называется чеканка.
Фото: commons.wikimedia.org by Kenrick95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника
Этот метод позволяет омолодить растение, стимулировать рост новых корней и получить обильный урожай. Главное — провести процедуру вовремя!
Что такое чеканка клубники и зачем она нужна?
Чеканка — это радикальная обрезка куста "под ноль", при которой удаляются все листья и верхняя часть сердцевины.
Как это помогает клубнике:
Активируется рост молодых розеток.
Усиливается развитие новых боковых корней.
Куст омолаживается без пересадки, а урожай увеличивается.
Как правильно выполнить чеканку клубники?
Выберите момент — процедура проводится сразу после сбора урожая, пока растение не ушло в спячку.
Острым ножом или секатором срежьте куст вровень с землёй, включая верхнюю часть сердцевины.
Полейте почву раствором марганцовки или йода (1 ч. л. на 10 л воды) для дезинфекции.
Присыпьте места срезов золой — это защитит от гнили и болезней.
Через 2 недели появятся молодые розетки, а корневая система станет сильнее.
Почему чеканка эффективнее пересадки?
Не требует поиска нового места на участке.
Упрощает уход — кусты омолаживаются прямо на грядке.
Позволяет сохранить сильную корневую систему без стресса для растений.
Попробуйте этот метод — и клубника отблагодарит вас богатым урожаем без лишних хлопот!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).