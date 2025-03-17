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Омоложение без пересадки: как продлить жизнь клубничным кустам и увеличить урожай

1:45
Садоводство

Огородники знают: раз в 4 года клубнику нужно пересаживать, иначе урожай мельчает, а ягоды становятся редкостью. Но есть способ обновить кусты без утомительной пересадки — и он называется чеканка.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Kenrick95, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Клубника

Этот метод позволяет омолодить растение, стимулировать рост новых корней и получить обильный урожай. Главное — провести процедуру вовремя!

Что такое чеканка клубники и зачем она нужна?

Чеканка — это радикальная обрезка куста "под ноль", при которой удаляются все листья и верхняя часть сердцевины.

Как это помогает клубнике:

  • Активируется рост молодых розеток.
  • Усиливается развитие новых боковых корней.
  • Куст омолаживается без пересадки, а урожай увеличивается.

Как правильно выполнить чеканку клубники?

  • Выберите момент — процедура проводится сразу после сбора урожая, пока растение не ушло в спячку.
  • Острым ножом или секатором срежьте куст вровень с землёй, включая верхнюю часть сердцевины.
  • Полейте почву раствором марганцовки или йода (1 ч. л. на 10 л воды) для дезинфекции.
  • Присыпьте места срезов золой — это защитит от гнили и болезней.
  • Через 2 недели появятся молодые розетки, а корневая система станет сильнее.

Почему чеканка эффективнее пересадки?

  • Не требует поиска нового места на участке.
  • Упрощает уход — кусты омолаживаются прямо на грядке.
  • Позволяет сохранить сильную корневую систему без стресса для растений.

Попробуйте этот метод — и клубника отблагодарит вас богатым урожаем без лишних хлопот!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов. Название относится к землянике зелёной (Fragaria viridis), землянике мускусной (Fragaria moschata), землянике ананасной (Fragaria × ananassa).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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