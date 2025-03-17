Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно
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Смородина есть почти на каждом дачном участке, но не каждый садовод может похвастаться обильным и вкусным урожаем. Чтобы ягоды были крупными, сладкими и ароматными, кустам нужен правильный уход.
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Смородина
Эти 6 простых правил помогут даже начинающему садоводу добиться впечатляющих результатов.
1. Не перекапывайте землю под кустами
Глубокая перекопка повреждает нежные корни смородины, которые расположены близко к поверхности. В результате куст ослабевает, хуже развивается и теряет урожайность.
Как правильно:
- Рыхлить почву не глубже 3-5 см.
- Использовать мульчирование (трава, солома), чтобы сохранять влагу и питательные вещества.
2. Обрезка — но без фанатизма
Смородине нужна регулярная обрезка, но если удалить слишком много веток сразу, куст ослабнет.
Что делать:
- Удалять по 2-3 старых побега в год.
- Убирать ветки с тлёй и клещами, но не срывать слишком много листьев, чтобы куст не потерял питание.
3. Обеспечьте питательную подкормку
Для обильного плодоношения смородине нужна органика и минеральные удобрения.
Чем подкармливать:
- Весной и осенью — ведро компоста под куст.
- До цветения — зола (1 стакан на 10 л воды, 5 л под куст).
- Перед распусканием почек — азотные удобрения для роста зелени.
4. Удаляйте старые ветви
Старые ветки (чернее 3 лет у чёрной смородины и 5 лет у красной и белой) почти не дают урожая и мешают развитию молодых побегов.
Что делать:
- Каждый год вырезать старые, слабые и засохшие ветки.
- Поддерживать куст в разреженной форме для хорошей вентиляции.
5. Не забывайте про полив
Без достаточного количества воды ягоды будут мелкими и жёсткими.
Как правильно:
- В засуху раз в 3 дня выливать по 20-30 литров воды.
- Если нет такой возможности, поливать раз в неделю, но обильно (40-50 литров).
- После полива замульчировать почву, чтобы влага дольше сохранялась.
6. Проводите профилактику от вредителей
Смородина подвержена грибковым заболеваниям и нападению вредителей, но проблему проще предотвратить, чем бороться с ней.
Что делать:
- Использовать биопрепараты вместо химии — они безопасны для людей, животных и пчёл.
- Обрабатывать кусты трижды за сезон (до цветения, после и ещё через неделю).
- Не смешивать биопрепараты и химикаты, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы.
Следуя этим простым правилам, можно без лишних усилий получать стабильный и обильный урожай вкусной и здоровой смородины!
Уточнения
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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