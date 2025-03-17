Смородина даст рекордный урожай: 6 приёмов, которые работают безотказно

2:55 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смородина есть почти на каждом дачном участке, но не каждый садовод может похвастаться обильным и вкусным урожаем. Чтобы ягоды были крупными, сладкими и ароматными, кустам нужен правильный уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitriy Nyashkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Смородина

Эти 6 простых правил помогут даже начинающему садоводу добиться впечатляющих результатов.

1. Не перекапывайте землю под кустами

Глубокая перекопка повреждает нежные корни смородины, которые расположены близко к поверхности. В результате куст ослабевает, хуже развивается и теряет урожайность.

Как правильно:

Рыхлить почву не глубже 3-5 см.

Использовать мульчирование (трава, солома), чтобы сохранять влагу и питательные вещества.

2. Обрезка — но без фанатизма

Смородине нужна регулярная обрезка, но если удалить слишком много веток сразу, куст ослабнет.

Что делать:

Удалять по 2-3 старых побега в год.

Убирать ветки с тлёй и клещами, но не срывать слишком много листьев, чтобы куст не потерял питание.

3. Обеспечьте питательную подкормку

Для обильного плодоношения смородине нужна органика и минеральные удобрения.

Чем подкармливать:

Весной и осенью — ведро компоста под куст.

До цветения — зола (1 стакан на 10 л воды, 5 л под куст).

Перед распусканием почек — азотные удобрения для роста зелени.

4. Удаляйте старые ветви

Старые ветки (чернее 3 лет у чёрной смородины и 5 лет у красной и белой) почти не дают урожая и мешают развитию молодых побегов.

Что делать:

Каждый год вырезать старые, слабые и засохшие ветки.

Поддерживать куст в разреженной форме для хорошей вентиляции.

5. Не забывайте про полив

Без достаточного количества воды ягоды будут мелкими и жёсткими.

Как правильно:

В засуху раз в 3 дня выливать по 20-30 литров воды.

Если нет такой возможности, поливать раз в неделю, но обильно (40-50 литров).

После полива замульчировать почву, чтобы влага дольше сохранялась.

6. Проводите профилактику от вредителей

Смородина подвержена грибковым заболеваниям и нападению вредителей, но проблему проще предотвратить, чем бороться с ней.

Что делать:

Использовать биопрепараты вместо химии — они безопасны для людей, животных и пчёл.

Обрабатывать кусты трижды за сезон (до цветения, после и ещё через неделю).

Не смешивать биопрепараты и химикаты, чтобы не уничтожить полезные микроорганизмы.

Следуя этим простым правилам, можно без лишних усилий получать стабильный и обильный урожай вкусной и здоровой смородины!

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

