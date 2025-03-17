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Завязей будет не счесть: простая таблетка помогает получить богатый урожай перца

1:37
Садоводство

Мало кто знает, но обычный аспирин из вашей аптечки может стать мощным помощником для огорода. Он не только помогает укрепить иммунитет растений, но и защищает их от вредителей, перепадов температуры и загнивания корней.

Желтый болгарский перец
Фото: commons.wikimedia.org by Ssilvestori, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Желтый болгарский перец

Дачники давно заметили, что аспириновая подкормка делает перцы, томаты и другие культуры крепче, ускоряет их рост и повышает урожайность.

Как действует аспирин на растения?

  • Укрепляет иммунитет — помогает растениям легче переносить пересадку, пикировку и болезни.
  • Защищает от загнивания — особенно полезен для рассады, которая может страдать от избыточной влаги.
  • Стимулирует рост и завязь — растения развиваются быстрее, а плодов становится больше.

Как правильно применять аспирин в огороде?

При посадке рассады

  • Измельчите таблетку аспирина и добавьте щепотку порошка в лунку перед посадкой.
  • Это защитит корни от загнивания и обеспечит растению хороший старт.

Опрыскивание и полив

  • Разведите 1 таблетку аспирина на 1 литр воды и используйте для полива или опрыскивания растений.
  • Такой раствор помогает укрепить стебли, листья и завязи, предотвращая болезни.

Почему дачники выбирают аспирин?

  • Дешёво и доступно — стоит копейки, а эффект впечатляет.
  • Экологично — никакой химии, всё безопасно.
  • Эффективно — помогает даже ослабленным растениям окрепнуть и плодоносить.

Попробуйте — и ваш урожай приятно удивит вас!

Уточнения

Пе́рец — название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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