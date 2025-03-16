Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Любисток — это не просто пряность, а универсальное растение, которое было в почёте ещё у наших бабушек. Его аромат напоминает знаменитую приправу "магги", поэтому он идеально подходит для супов и мясных блюд. А ещё любисток используют в чаях, которые помогают пищеварению и успокаивают нервы.

Фото: pxhere петрушка

Хотите вырастить пышный и ароматный куст любистка у себя в огороде или на балконе? Следуйте этим простым, но эффективным рекомендациям!

Как правильно посадить любисток?

1. Посев семян прямо в грунт

Любисток можно сеять сразу на грядку:

Посейте семена на глубину 3 см.

Расстояние между рядами — не менее 60 см.

Когда рассада поднимется, проредите её, оставляя между растениями 6 см.

2. Выращивание рассады в домашних условиях

Чтобы получить крепкие и здоровые саженцы, лучше сначала вырастить их дома, а потом пересадить в открытый грунт.

Используйте миску или широкий контейнер с садовым субстратом.

Посейте семена на глубину 1 см, оставляя между ними 5 см.

Полейте, накройте фольгой или крышкой, чтобы сохранить влагу.

Держите в тёплом и солнечном месте.

Когда рассада подрастёт, пересадите её на клумбу в конце мая.

Где лучше сажать любисток?

Любисток любит солнце и плодородную, хорошо дренированную почву. На глинистых участках растение плохо растёт и остаётся низким.

Полив:

Молодые растения регулярно поливают, чтобы они прижились.

В жаркую погоду важно не допускать пересыхания почвы, иначе листья потеряют свежесть.

Для подкормки раз в месяц можно использовать настой крапивы — это усилит рост и насыщенность вкуса.

Как понять, что с любистком что-то не так?

Жёлтые листья? — Скорее всего, слишком много воды.

Сухие, скрученные листья? — Растению не хватает влаги.

Когда и как собирать урожай?

Листья можно замораживать или сушить.

Стебли лучше порезать и варить в бульоне — они придают ему насыщенный вкус.

Выращивайте любисток правильно — и у вас всегда будет свежая, ароматная приправа для любимых блюд!

Уточнения

Люби́сто́к (лат. Levisticum) — многолетнее травянистое растение; род семейства Зонтичные.

