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Зелень, которая делает еду вкуснее, а организм крепче: выращиваем любисток правильно

2:29
Садоводство

Любисток — это не просто пряность, а универсальное растение, которое было в почёте ещё у наших бабушек. Его аромат напоминает знаменитую приправу "магги", поэтому он идеально подходит для супов и мясных блюд. А ещё любисток используют в чаях, которые помогают пищеварению и успокаивают нервы.

петрушка
Фото: pxhere
петрушка

Хотите вырастить пышный и ароматный куст любистка у себя в огороде или на балконе? Следуйте этим простым, но эффективным рекомендациям!

Как правильно посадить любисток?

1. Посев семян прямо в грунт

Любисток можно сеять сразу на грядку:

  • Посейте семена на глубину 3 см.
  • Расстояние между рядами — не менее 60 см.
  • Когда рассада поднимется, проредите её, оставляя между растениями 6 см.

2. Выращивание рассады в домашних условиях

Чтобы получить крепкие и здоровые саженцы, лучше сначала вырастить их дома, а потом пересадить в открытый грунт.

  • Используйте миску или широкий контейнер с садовым субстратом.
  • Посейте семена на глубину 1 см, оставляя между ними 5 см.
  • Полейте, накройте фольгой или крышкой, чтобы сохранить влагу.
  • Держите в тёплом и солнечном месте.
  • Когда рассада подрастёт, пересадите её на клумбу в конце мая.

Где лучше сажать любисток?

Любисток любит солнце и плодородную, хорошо дренированную почву. На глинистых участках растение плохо растёт и остаётся низким.

Полив:

  • Молодые растения регулярно поливают, чтобы они прижились.
  • В жаркую погоду важно не допускать пересыхания почвы, иначе листья потеряют свежесть.
  • Для подкормки раз в месяц можно использовать настой крапивы — это усилит рост и насыщенность вкуса.

Как понять, что с любистком что-то не так?

  • Жёлтые листья? — Скорее всего, слишком много воды.
  • Сухие, скрученные листья? — Растению не хватает влаги.

Когда и как собирать урожай?

  • Листья можно замораживать или сушить.
  • Стебли лучше порезать и варить в бульоне — они придают ему насыщенный вкус.

Выращивайте любисток правильно — и у вас всегда будет свежая, ароматная приправа для любимых блюд!

Уточнения

Люби́сто́к (лат. Levisticum) — многолетнее травянистое растение; род семейства Зонтичные.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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