Ваши тюльпаны проживут в два раза дольше, если вы знаете этот секрет

Тюльпаны — один из символов весны, но, к сожалению, в вазе они быстро вянут. Хотите, чтобы ваш букет радовал глаз вдвое дольше? Секрет прост: добавьте в воду всего три ингредиента, которые точно найдутся у вас дома.
Фото: commons.wikimedia.org by DennisM2, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тюльпаны
А ещё мы расскажем 7 хитростей, которые помогут сохранить свежесть тюльпанов и продлить их жизнь.
Чем тюльпаны особенные?
Яркий букет этих цветов приносит в дом энергию, свежесть и весеннее настроение. Однако тюльпаны быстро теряют форму: их стебли сгибаются, лепестки опадают, а вода в вазе мутнеет. Чтобы этого избежать, достаточно правильно ухаживать за цветами с первых минут после покупки.
Домашний эликсир для тюльпанов
Для продления свежести цветов используйте простой раствор из трёх компонентов:
Сахар (1 ст. л.) — питает цветы, продлевая их жизнь.
Отбеливатель (¼ ч. л.) — уничтожает бактерии, замедляющие процесс гниения.
Лимонный сок (2 ст. л.) — регулирует уровень pH, создавая идеальную среду для растений.
Размешайте эти ингредиенты в 1 литре холодной воды и поставьте в вазу с тюльпанами.
Альтернативные варианты:
Вместо отбеливателя можно добавить медную монету или кусочек медной проволоки — они тоже обладают антибактериальными свойствами.
Для регулирования pH можно использовать аспирин.
7 хитростей, которые продлят жизнь вашим тюльпанам
Выбирайте "молодые" цветы — в магазине покупайте бутоны, которые ещё не раскрылись. В вазе они постепенно раскроются и дольше будут радовать глаз.
Обрезайте стебли правильно — в отличие от роз, тюльпаны срезают не под углом, а ровно.
Минимум воды — достаточно 5 см вазы, чтобы стебли не размокали и не загнивали.
Удалите листья — если часть стебля и листья остаются в воде, они начинают загнивать.
Меняйте воду каждый день — при этом мойте вазу, чтобы избавиться от бактерий.
Добавляйте лёд — тюльпаны любят прохладную воду, можно даже бросить в вазу пару кубиков льда.
"Укладывайте" цветы на ночь в холодильник — если нет места, подойдёт балкон или прохладный коридор.
Теперь ваш весенний букет продержится в два раза дольше, сохраняя свежесть и яркие краски!
Уточнения
Тюльпа́н (лат. Túlipa) — род многолетних травянистых луковичных растений семейства Лилейные (Liliaceae), в современных систематиках включающий более 80 видов.