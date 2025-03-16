Цветы, которые убивают: нарциссы могут вызвать отравление и даже паралич

Нарциссы — одни из первых цветов, которые расцветают весной, украшая сады и букеты яркими жёлтыми и белыми лепестками. Однако за их внешней привлекательностью скрывается серьёзная опасность. Эти цветы ядовиты для людей, животных и даже других растений, а их сок способен отравлять окружающие цветы в вазе.
Все части нарцисса содержат ликорин — токсичный алкалоид, который может вызывать отравления и раздражение кожи. Это вещество служит природной защитой цветка от вредителей и животных, но для человека может стать причиной серьёзных проблем.
Чаще всего нарциссы представляют угрозу для детей, которые могут случайно попробовать лепестки на вкус, и для взрослых, принимающих луковицы нарциссов за репчатый лук. В Великобритании зафиксированы случаи, когда покупатели ошибочно приобретали луковицы нарцисса вместо красного лука, что привело к госпитализации десяти человек.
Если человек случайно съест любую часть растения, у него могут появиться головокружение, рвота, боли в животе, диарея, потливость, сонливость. В тяжёлых случаях возможны потеря сознания и паралич. При первых симптомах немедленно обратитесь к врачу!
Не стоит забывать и о токсичности сока нарциссов. Если при срезке стеблей его капли попадают на кожу, это может вызвать раздражение, сыпь или зуд. Поэтому при работе с цветами в саду лучше использовать перчатки.
Особую опасность эти цветы представляют для собак и кошек. Для собаки достаточно съесть всего 15 граммов луковицы, чтобы получить серьёзное отравление или даже летальный исход. У животных может возникнуть повреждение печени, нарушение дыхания и судороги.
Мало кто знает, но нарциссы опасны даже для других растений. Когда их ставят в букет с другими цветами, из стеблей начинает выделяться ядовитый сок, который ускоряет увядание остальных растений.
Чтобы избежать этого, перед тем как добавлять нарциссы в букет, держите их отдельно в воде несколько часов. Это поможет стеблям избавиться от части токсинов, и только после этого цветы можно ставить в общую вазу.
Если в доме есть дети или животные, стоит задуматься, стоит ли выращивать нарциссы в саду или держать их дома. Будьте внимательны при покупке луковиц: не храните их рядом с фруктами и овощами, чтобы случайно не перепутать с продуктами питания.
Несмотря на свою красоту, нарциссы могут стать источником серьёзной опасности. Если вы всё же решили оставить их у себя, следите за тем, чтобы они не попадали в пищу, не стояли в одной вазе с другими цветами и не находились в зоне доступа для детей и домашних животных.
Нарци́сс (лат Narcissus) — род однодольных растений из семейства амариллисовых.
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