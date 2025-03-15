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Запах и плесень в компосте? Значит, вы забыли про этот важный шаг

5:22
Садоводство

Компост — это натуральное удобрение, которое улучшает состав почвы и делает ее более плодородной. Однако естественный процесс его созревания может длиться от нескольких месяцев до года. Если хочется получить готовую массу быстрее, помогут специальные ускорители. Они содержат полезные бактерии и ферменты, которые значительно сокращают срок разложения органики.

Компост
Фото: Own work by Goyojona, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компост

Как работают ускорители компоста

Принцип действия таких средств основан на работе эффективных микроорганизмов (ЭМ), которые расщепляют органику и превращают ее в гумус.

Они помогают:

  • ускорить разложение растительных остатков;
  • предотвратить появление неприятного запаха;
  • повысить питательную ценность компоста;
  • уничтожить семена сорняков, не давая им прорасти.

Препараты выпускаются в виде жидких концентратов или порошков. Перед использованием их необходимо развести в теплой воде и равномерно распределить по компостной куче.

10 лучших препаратов для ускоренного созревания компоста

Байкал ЭМ1
Популярный препарат, содержащий комплекс полезных бактерий. Применяется не только для ускорения компостирования, но и для улучшения состава почвы.
Дозировка: 100 мл на 10 л воды. На 1 кв. м компостной массы требуется 5 л раствора.
Срок созревания: 2-3 месяца.

Сияние 3
Содержит микроорганизмы, перерабатывающие целлюлозу. Может применяться в течение всего года.
Дозировка: 100 мл порошка на 1 кв. м компоста, затем пролить 5-10 л воды и присыпать землей.
Срок созревания: 3-5 недель.

Экомик Дачный
Жидкий биопрепарат, содержащий лактобактерии, ферменты и активные вещества, расщепляющие органику.
Дозировка: 100 мл на 10 л воды, поливать по 5 л на 1 кв. м компоста.
Срок созревания: 2-4 месяца.

Тамир
Содержит 86 видов полезных бактерий, расщепляющих органические отходы и устраняющих запах.
Дозировка: разбавить водой в соотношении 1:100, поливать из расчета 5-7 л на 1 кв. м.
Срок созревания: 2-3 недели.

Эмбико
Помогает сохранить азот в компосте и повышает его питательную ценность.
Дозировка: 100 мл на 1 куб. м органической массы.
Срок созревания: 6-8 недель.

Оксизин
Препарат на основе ферментированной сахарной патоки, расщепляет даже семена сорняков.
Дозировка: 40 капель на 1,5 л воды, поливать компост.
Срок созревания: 3-5 недель.

Гуми-Оми Компостин
Содержит гуминовые кислоты, азотные удобрения и ферменты, ускоряющие разложение.
Дозировка: 50 мл на 10 л воды, объем раствора рассчитан на 50 кг компоста.
Срок созревания: 1,5-2 месяца.

Компостелло
Один из лучших препаратов для устранения запаха и борьбы с вредоносными бактериями.
Дозировка: 60 г порошка развести в 20 л воды, настоять 30 минут и полить компост.
Срок созревания: 6-8 недель.

ЭМ-Бокаши
Содержит ферменты, молочнокислые бактерии и дрожжи, устраняющие гниение и неприятный запах.
Дозировка: 100-200 мл порошка на 1 кв. м компостной массы.
Срок созревания: 4-6 недель.

Доктор Робик 209
Препарат работает даже при нарушении условий компостирования, например при недостатке влаги или кислорода.
Дозировка: содержимое одного пакетика (60 г) рассыпать по поверхности, полить водой и присыпать землей.
Срок созревания: 4-6 недель.

Как правильно применять ускорители компоста

Чтобы препараты действовали максимально эффективно, нужно соблюдать несколько простых правил:

  • Использовать теплую отстоянную воду (25-32°C) для разведения жидких концентратов.
  • Распылять рабочий раствор на каждый слой компостной кучи толщиной 15-20 см.
  • Если используется порошковый препарат, его сначала равномерно рассыпают, затем поливают водой и присыпают землей.
  • Для лучшего результата компост рекомендуется накрывать агроволокном или темной пленкой.

Некоторые средства, например Байкал ЭМ1, можно применять в конце сезона. Достаточно залить препарат в углубление в центре компостной кучи и оставить до весны. За зиму органика успеет полностью переработаться в удобрение.

Использование таких ускорителей безопасно для почвы, растений и окружающей среды. Помимо быстрого созревания компоста, они повышают иммунитет растений, улучшают качество урожая и делают почву более плодородной.

Уточнения

Компо́ст — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). Процесс образования компоста называют компостированием.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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