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Высокие грядки, которые работают без хлопот — секрет правильного наполнения

4:58
Садоводство

Высокие грядки — это не просто модный тренд среди огородников, а реальный способ повысить урожайность и продлить дачный сезон. Они позволяют растениям лучше развиваться за счёт сохранения тепла и обеспечивают удобство в уходе. Но чтобы такие грядки работали на полную мощность, важно правильно подобрать их наполнение. Разберёмся, что можно и нужно класть в высокие грядки, а от чего стоит отказаться.

грядка
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грядка

Почему высокие грядки так популярны

Главный секрет этих грядок — в слоях органики, которые при разложении выделяют тепло. За счёт этого почва внутри них всегда остается на 5-8°C теплее, чем в обычных грядках, что особенно важно в регионах с прохладным климатом.

Кроме того, у высоких грядок есть и другие преимущества:

  • Позволяют начинать сезон раньше и собирать урожай до поздней осени.
  • Обеспечивают хороший дренаж и уменьшают риск застоя влаги.
  • Улучшают структуру почвы и насыщают её питательными веществами.
  • Упрощают уход за растениями, уменьшая необходимость наклоняться.
  • Позволяют легко установить парник или шпалеры для подвязки.

Как правильно заложить высокую грядку

Чтобы грядка выполняла свои функции, её необходимо правильно организовать.

Обычно её сооружают в несколько этапов:

  1. Выбор места. Лучше всего подойдёт солнечное место с хорошей освещённостью.
  2. Подготовка основания. Можно углубить каркас в землю на 20-30 см, чтобы использовать плодородный слой.
  3. Сборка каркаса. Короб можно сделать из дерева, металла или пластика. Если выбираете дерево, обработайте его защитным составом.
  4. Наполнение грядки. Этот этап требует особого внимания.

Какие слои должны быть в высокой грядке

Наполнение высокой грядки напоминает многослойный пирог, где каждый слой выполняет свою функцию.

  1. Защита от вредителей. На самое дно желательно уложить мелкоячеистую металлическую сетку — она не даст кротам и грызунам пробраться к корням.
  2. Дренажный слой. Он предотвращает застой воды и способствует воздухообмену. Для этого подойдут:
    • Ветки деревьев и кустарников
    • Стебли кукурузы и подсолнечника
    • Крупная солома
    • Опилки и древесная зола
  3. Дополнительный впитывающий слой (по желанию). Если почва слишком рыхлая, можно добавить слой картона, газет или стружек — они удержат влагу и предотвратят рост сорняков.
  4. Органический слой. Это основа высокой грядки, в него можно положить:
    • Опавшую листву
    • Ботву растений
    • Дерн
    • Сорняки без семян
    • Кухонные органические отходы (без мяса и рыбы)
    • Готовый компост
  5. Перегной или компост. Если у вас есть прошлогодний перегной, добавьте его в грядку — он ускорит разложение свежей органики.
  6. Финишный слой. Это плодородная почва, в которой будут расти растения. Используйте огородную землю, готовый субстрат или смесь торфа с перегноем.

Что нельзя класть в высокие грядки

Хотя высокая грядка похожа на компостную кучу, есть вещи, которые лучше не использовать:

  • Продукты животного происхождения (мясо, кости, жир, сыр, молоко) — привлекают вредителей и вызывают неприятный запах.
  • Сырые рыбные остатки - тоже могут спровоцировать появление вредителей.
  • Косточки фруктов и скорлупу грецких орехов - они слишком долго разлагаются.
  • Сорняки с семенами - их прорастание сведёт на нет все усилия.
  • Гниющую ботву с признаками болезней - может стать источником инфекции для новых растений.
  • Наполнитель для кошачьих туалетов и бытовой мусор - разлагаются слишком долго или выделяют вредные вещества.

Когда закладывать высокие грядки

Оптимальное время для создания грядки — осень. Во-первых, в это время года много органических отходов, которые можно использовать. Во-вторых, к весне вся масса успеет перепреть и превратиться в питательный субстрат.

Какие растения лучше растут на высоких грядках

В первый год лучше всего посадить культуры, которым нужно много азота:

  • Огурцы
  • Кабачки
  • Тыквы

На второй год можно выращивать:

  • Помидоры
  • Перцы
  • Капусту

А когда компост в грядке уже начнёт истощаться (примерно на 4-й год), на неё можно посадить неприхотливую зелень: укроп, петрушку, базилик.

Высокие грядки — это отличный способ вырастить больше урожая при меньших затратах сил. Если всё сделать правильно, результат не заставит себя ждать!

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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