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От ненужного к полезному: что дачники делают из подручных средств

Садоводство

Как сделать дачную жизнь удобнее, не тратя деньги на дорогостоящие приспособления? Многие вещи, которые обычно идут в мусор, могут стать незаменимыми помощниками на участке. Мы собрали 11 необычных, но простых идей, которые можно воплотить своими руками.

гвозди
Фото: Freepik by wirestock is licensed under Рublic domain
гвозди

1. Грядки из деревянных поддонов

Обычные деревянные паллеты могут превратиться в удобные грядки. Семена в них легко распределяются равномерными рядами, а плоды не соприкасаются с землей. Кроме того, поддоны защищают посадки от сорняков.

2. Доска для точного посева семян

Чтобы сажать семена на одинаковом расстоянии, можно сделать специальное приспособление. Возьмите фанеру и прикрепите к ней винные пробки или пластиковые контейнеры от яиц. Такая доска позволит быстро и аккуратно распределять посадки.

3. Мини-водоем из цветочного горшка

Если у вас завалялась старая глиняная или пластиковая емкость, превратите ее в мини-пруд. Заполните дно песком, налейте воду и посадите водные растения. Такой элемент сделает сад уютнее и интереснее.

4. Корзина из проволочной сетки

Из остатков сетки можно соорудить легкую и прочную корзину для сбора сорняков и листьев. Она удобнее обычных ведер, так как пропускает влагу и песок.

5. Капельный полив из пластиковой бутылки

Чтобы растения всегда получали влагу, сделайте систему капельного полива из 5-литровой пластиковой бутылки. Достаточно проделать небольшие отверстия в крышке или нижней части и закопать бутылку рядом с растениями.

6. Парник из старого зонта

Прозрачный зонт с поломанной ручкой — отличный мини-парник для рассады. Он защитит растения от холода, ветра и вредителей. Удобство в том, что при необходимости укрытие можно легко снять.

7. Умывальник из старой бочки

Старая металлическая или пластиковая бочка легко превращается в оригинальный умывальник. Просто вырежьте отверстие, установите раковину и подведите воду — удобное и стильное решение для дачи.

8. Садовая дорожка из старого забора

Если вы обновили забор, не спешите выбрасывать старые доски. Их можно уложить на землю, создав удобную тропинку. Такое покрытие предотвратит рост сорняков и сделает участок уютнее.

9. Фонари из стеклянных банок

Из банок с металлическими крышками получаются стильные фонарики. Достаточно вставить внутрь свечу или светодиод и подвесить на деревья или беседку.

10. Шезлонг из поленьев

Из обычных поленьев можно сделать креативный садовый шезлонг. Просто выложите их плотно друг к другу, закрепите шурупами и наслаждайтесь отдыхом.

11. Вешалка для садовых перчаток

Чтобы не терять рабочие перчатки, сделайте удобную вешалку. Прикрепите к доске несколько прищепок или крючков и повесьте ее на стене. Теперь ваши перчатки всегда будут под рукой!

Эти простые идеи помогут сделать дачный участок удобнее и уютнее без лишних затрат. Какие из них вы уже использовали?

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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