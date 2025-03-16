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Когда сажать картофель в 2025 году: даты по регионам и важные нюансы

Садоводство

Хотите получить хороший урожай картофеля? Важно не только выбрать правильное время для посадки, но и подготовить клубни, обработать их от болезней и учесть лунный календарь. Рассказываем, когда лучше сажать картофель в 2025 году и как подготовить его к посадке.

Картофель
Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофель

Когда сажать картофель в 2025 году?

Главное правило — земля должна прогреться до +10°C на глубине 5-9 см. Если температура будет ниже, картофель не даст всходов или замедлит рост. Ориентироваться можно по природе: если у берёзы начали раскрываться листочки, значит, грунт достаточно тёплый.

Примерные сроки посадки по регионам:

  • Средняя полоса — 1-10 мая.
  • Центрально-Черноземный регион — конец апреля.
  • Юг России — конец марта – начало апреля.
  • При поздней посадке (конец мая – июнь) выбирайте раннеспелые сорта.

Лунный календарь посадки картофеля на 2025 год

Картофель, как и другие корнеплоды, лучше сажать на убывающей луне. Избегайте новолуния и полнолуния.

Благоприятные дни:

  • Март: 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 27, 31.
  • Апрель: 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23-25.
  • Май: 1-3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30.
  • Июнь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.

Как подготовить картофель к посадке?

1. Сортировка клубней

Отбирайте клубни весом 55-80 г (размером с яйцо).

  • Слишком маленькие — дадут слабые кусты.
  • Слишком большие — могут «уйти в ботву» вместо клубней.

2. Прогрев перед посадкой

За 30 дней до посадки подержите клубни в воде +40°C с марганцовкой (20 минут), затем просушите. Это ускорит рост и защитит от инфекций.

3. Обработка от болезней

Перед посадкой клубни замачивают или опрыскивают специальными растворами:

  • От фитофтороза — «Алирин-Б» (1 таблетка на 3 л воды).
  • От вредителей и парши — «Престиж».

Как прорастить картофель?

Проращивание сокращает период вегетации и увеличивает урожайность на 20%.

Способы проращивания:

  • В тёплом месте (температура +18°C днём, +12°C ночью) за 31-46 дней до посадки.
  • На влажной почве (в контейнере с торфом) за 16-21 день.
  • На свету для укрепления ростков (45 дней).
  • На свежем воздухе (если ночами не холоднее +3°C) за 17-25 дней.

Посадка картофеля

1. Подготовка почвы

Земля должна быть рыхлой и плодородной. Перекопка осенью, внесение перегноя или компоста — обязательны.

2. Глубина посадки

7-15 см в зависимости от типа почвы:

  • Лёгкие почвы — глубже.
  • Тяжёлые глинистые — мельче.

Глубже сажают крупные клубни, если нет регулярного полива.

3. Разрезание клубней

Можно разрезать большие клубни, но срезы должны подсохнуть перед посадкой. Лучше сажать цельные картофелины.

Секреты хорошего урожая

  • Обработка питательными веществами (за 5 и за 2 дня до посадки): 5 г суперфосфата + 3 г сульфата калия на 1 л воды.
  • Не сажайте в холодную почву! Если картофель замедлит рост, он может не успеть дать урожай до заморозков.
  • Соблюдайте севооборот: картофель нельзя сажать на одном месте два года подряд.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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