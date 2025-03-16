Когда сажать картофель в 2025 году: даты по регионам и важные нюансы

Хотите получить хороший урожай картофеля? Важно не только выбрать правильное время для посадки, но и подготовить клубни, обработать их от болезней и учесть лунный календарь. Рассказываем, когда лучше сажать картофель в 2025 году и как подготовить его к посадке.

Фото: Designed by Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Когда сажать картофель в 2025 году?

Главное правило — земля должна прогреться до +10°C на глубине 5-9 см. Если температура будет ниже, картофель не даст всходов или замедлит рост. Ориентироваться можно по природе: если у берёзы начали раскрываться листочки, значит, грунт достаточно тёплый.

Примерные сроки посадки по регионам:

Средняя полоса — 1-10 мая.

— 1-10 мая. Центрально-Черноземный регион — конец апреля.

— конец апреля. Юг России — конец марта – начало апреля.

— конец марта – начало апреля. При поздней посадке (конец мая – июнь) выбирайте раннеспелые сорта.

Лунный календарь посадки картофеля на 2025 год

Картофель, как и другие корнеплоды, лучше сажать на убывающей луне. Избегайте новолуния и полнолуния.

Благоприятные дни:

Март : 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 27, 31.

: 1, 4, 5, 8, 9, 18, 19, 23, 24, 27, 31. Апрель : 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23-25.

: 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23-25. Май : 1-3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30.

: 1-3, 11, 16, 17, 21, 22, 25, 29, 30. Июнь: 7-9, 12-14, 17, 18, 21, 22.

Как подготовить картофель к посадке?

1. Сортировка клубней

Отбирайте клубни весом 55-80 г (размером с яйцо).

Слишком маленькие — дадут слабые кусты.

Слишком большие — могут «уйти в ботву» вместо клубней.

2. Прогрев перед посадкой

За 30 дней до посадки подержите клубни в воде +40°C с марганцовкой (20 минут), затем просушите. Это ускорит рост и защитит от инфекций.

3. Обработка от болезней

Перед посадкой клубни замачивают или опрыскивают специальными растворами:

От фитофтороза — «Алирин-Б» (1 таблетка на 3 л воды).

От вредителей и парши — «Престиж».

Как прорастить картофель?

Проращивание сокращает период вегетации и увеличивает урожайность на 20%.

Способы проращивания:

В тёплом месте (температура +18°C днём, +12°C ночью) за 31-46 дней до посадки.

На влажной почве (в контейнере с торфом) за 16-21 день.

На свету для укрепления ростков (45 дней).

На свежем воздухе (если ночами не холоднее +3°C) за 17-25 дней.

Посадка картофеля

1. Подготовка почвы

Земля должна быть рыхлой и плодородной. Перекопка осенью, внесение перегноя или компоста — обязательны.

2. Глубина посадки

7-15 см в зависимости от типа почвы:

Лёгкие почвы — глубже.

Тяжёлые глинистые — мельче.

Глубже сажают крупные клубни, если нет регулярного полива.

3. Разрезание клубней

Можно разрезать большие клубни, но срезы должны подсохнуть перед посадкой. Лучше сажать цельные картофелины.

Секреты хорошего урожая

Обработка питательными веществами (за 5 и за 2 дня до посадки): 5 г суперфосфата + 3 г сульфата калия на 1 л воды.

Не сажайте в холодную почву! Если картофель замедлит рост, он может не успеть дать урожай до заморозков.

Соблюдайте севооборот: картофель нельзя сажать на одном месте два года подряд.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

