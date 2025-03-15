Пятилитровые бутылки на даче: как превратить мусор в удобные вещи

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пластиковые бутылки на даче — это не мусор, а настоящий кладезь полезных идей. Особенно если речь идет о пятилитровых емкостях, которые занимают много места, но при этом могут быть использованы с пользой. Зачем выбрасывать, если можно превратить их в удобные и функциональные вещи?

Фото: freepik.com by photogenia, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бутылки

Мини-парник для рассады

Если срезать дно бутылки, получится отличный мини-парник. Он создает нужный микроклимат, защищает рассаду от ветра и перепадов температуры. Для вентиляции достаточно снять пробку.

Емкости для рассады

В таких бутылках удобно выращивать рассаду. Это экономит место, деньги и помогает растениям развиваться в оптимальных условиях. В них можно вырастить даже небольшие овощные культуры, например, томаты или огурцы.

Капельный полив без затрат

Есть два способа сделать систему полива:

Срезать дно, проделать отверстие в пробке и вкопать бутылку горлышком вниз. Вода будет постепенно поступать в почву. Просверлить несколько мелких отверстий в нижней части бутылки, закопать ее целиком и наполнять водой по мере необходимости.

Простой дачный умывальник

Достаточно срезать дно, закрепить бутылку на дереве или столбе, налить воду и слегка приоткрыть крышку. Умывальник готов!

Ветряк для отпугивания кротов

Если сделать в бутылке специальные прорези и закрепить ее на металлическом стержне, получится шумовой ветряк. Вращаясь от ветра, он создаст вибрацию и поможет отпугнуть кротов с участка.

Хозяйственный инвентарь

Из пластиковых бутылок можно сделать щетки, метлы и даже совки. Достаточно разрезать их на полоски, соединить и закрепить на рукоятке — и полезный инструмент готов.

Кашпо для цветов

Если покрасить и украсить бутылку, она превратится в оригинальное кашпо для цветов. Отличное решение для вертикального озеленения и подвесных композиций.

Уточнения

Пластиковая бутылка — пластиковый контейнер/тара (бутылка) для содержания, защиты и транспортировки жидкостей. Пластиковые бутылки дают большое удобство в их производстве, эксплуатации, на линиях розлива, транспортировке в них готового продукта, поскольку их вес до десяти раз меньше, чем стеклянных бутылок, и они не бьются.

