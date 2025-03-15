Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара
Сахалин и Курильские острова — как сэкономить на путешествии
Забудьте про утренние пробежки: вечерний спорт творит невозможное — сахар в крови тает на глазах

Забор, грядки, дорожки — куда пристроить старый шифер

3:56
Садоводство

Шифер, который уже отслужил свой срок на крыше, не обязательно отправлять на свалку. Опытные дачники давно нашли ему десятки новых применений — от бордюров для грядок до прочных стенок для компостных ям. Но безопасно ли его использовать повторно? И какие способы вторичного применения действительно работают? Давайте разбираться.

шифер
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
шифер

Опасен ли старый шифер? Разбираем мифы и факты

Шифер изготавливают с добавлением асбеста, который считается канцерогеном. Однако существуют разные виды этого вещества. Самым опасным считается амфиболовый асбест — он задерживается в лёгких и может вызывать серьёзные заболевания. Его использование запрещено во многих странах. А вот шифер с хризотиловым асбестом продолжает применяться в строительстве.

Некоторые специалисты утверждают, что хризотил безвреден, поскольку его волокна быстро выводятся из организма. Другие напоминают, что опасность представляет именно пыль, которая образуется при распиле и разрушении шифера. Поэтому, если вы планируете использовать его на участке, избегайте пиления и дробления — это поможет минимизировать риски.

Чтобы шифер не нанёс вреда здоровью, придерживайтесь простых правил:

  • Не ломайте и не пилите - используйте цельные листы.
  • Работайте в респираторе и очках, если всё-таки приходится его обрабатывать.
  • Не используйте шифер в местах, где он может активно крошиться и выделять пыль.

Если вы всё же решили использовать старый шифер в хозяйстве, лучше применять его там, где он не будет подвергаться механическому воздействию.

Где использовать шифер на даче: 5 лучших способов

1. Укрывной материал для построек

Не нужно изобретать велосипед — если у вас остались целые листы, ими можно накрыть сарай, поленницу или компостную кучу. Они защитят древесину и другие материалы от влаги.

2. Бордюры для клумб и грядок

Старый шифер отлично подходит для ограждения грядок. Он помогает удерживать почву, предотвращает размывание земли и упрощает уход за растениями. Главное — не забывать о безопасности и выбирать целые листы.

3. Террасирование участка

Если ваш участок расположен на склоне, шифер можно использовать для создания подпорных стенок. Это позволит укрепить грунт, предотвратить его сползание и обустроить удобные террасы для посадок.

4. Ограждения и перегородки

Из старого шифера можно сделать забор для участка или перегородки в сарае и хозяйственных постройках. Это недорогой и долговечный вариант, который защитит ваш двор от ветра и любопытных соседей.

5. Защита почвы в туалете и компостной яме

Для дачного туалета важно создать герметичную яму, чтобы отходы не попадали в грунтовые воды. Старый шифер можно использовать для облицовки стен и дна выгребной ямы, дополнив конструкцию плёнкой.

Можно ли использовать шифер для мульчи

Некоторые садоводы укладывают шифер между грядками, чтобы подавить рост сорняков. Это действительно работает, но важно помнить, что со временем шифер может крошиться. Если решите использовать его таким способом, периодически проверяйте поверхность на предмет разрушения.

Что делать, если шифер уже пришёл в негодность

Если шифер начал рассыпаться, от него лучше избавиться. Утилизировать его самостоятельно небезопасно. В идеале его нужно отвезти на специализированный полигон, где он будет переработан без вреда для окружающей среды.

А вы используете старый шифер на участке? Поделитесь своими идеями!

Уточнения

Шифер — строительный материал, плоские или волнистые плиты небольших размеров. Обычно под шифером подразумевается цемент, армированный волокнистым материалом, таким как асбест, целлюлоза, базальтовое волокно и другие. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере
Недвижимость
Кухонные антитренды 2025: что не стоит использовать в интерьере Аудио 
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики
Экономика и бизнес
А реакторы нужны как воздух! Украина планирует выкупить российское оборудование у Болгарии для поддержки энергетики Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Эти ошибки удешевляют кухню — как избежать колхозного ремонта
Секрет урожайных помидоров в теплице — какие сорта выбирают профессионалы
Кошки страдают, а люди довольны: вся правда об этой процедуре
Женщины в зоне риска: что скрывает белое вино?
100 миллионов просмотров в день: Катя Лель сказала всё, что думает о своих недоброжелателях
Новые правила парковки в Подмосковье: где и сколько придётся платить
Сочный шашлык как в ресторане: эти маринады используют профессиональные повара
Сахалин и Курильские острова — как сэкономить на путешествии
Забудьте про утренние пробежки: вечерний спорт творит невозможное — сахар в крови тает на глазах
Забытое сокровище: как этот ингредиент из овечьей шерсти стал секретом вашей любимой косметики
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.