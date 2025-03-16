Этот трюк с дрожжами сделает вашу клубнику в 2 раза крупнее

Оказывается, сухие дрожжи могут пригодиться не только в кулинарии, но и на огороде. Это средство не просто улучшает состояние почвы, но и становится настоящей витаминной подкормкой для растений. Особенно полезны дрожжи для клубники — если всё сделать правильно, ягоды вырастут крупными, сладкими и сочными.
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Сбор клубники
Как приготовить дрожжевую подкормку для клубники?
Взять 3-литровую стеклянную банку и наполнить её тёплой водой на 3/4 объёма.
Добавить 1 пачку сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара.
Тщательно перемешать и оставить в тёплом месте до появления пены.
Перелить получившийся раствор в ведро с водой, заполнив его почти до краёв.
Как правильно использовать удобрение?
Готовую жидкость нужно использовать сразу — хранить её бессмысленно.
Полив проводят под корень, выливая примерно по 1 литру раствора на каждый куст.
Подкормка помогает активному росту кустов, увеличивает размер и сладость ягод.
Такой простой метод удобрения поможет значительно повысить урожайность клубники и сделать ягоды по-настоящему вкусными!
Уточнения
Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.