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Этот трюк с дрожжами сделает вашу клубнику в 2 раза крупнее

1:14
Садоводство

Оказывается, сухие дрожжи могут пригодиться не только в кулинарии, но и на огороде. Это средство не просто улучшает состояние почвы, но и становится настоящей витаминной подкормкой для растений. Особенно полезны дрожжи для клубники — если всё сделать правильно, ягоды вырастут крупными, сладкими и сочными.

Сбор клубники
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор клубники

Как приготовить дрожжевую подкормку для клубники?

  1. Взять 3-литровую стеклянную банку и наполнить её тёплой водой на 3/4 объёма.
  2. Добавить 1 пачку сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара.
  3. Тщательно перемешать и оставить в тёплом месте до появления пены.
  4. Перелить получившийся раствор в ведро с водой, заполнив его почти до краёв.

Как правильно использовать удобрение?

Готовую жидкость нужно использовать сразу — хранить её бессмысленно.

  • Полив проводят под корень, выливая примерно по 1 литру раствора на каждый куст.
  • Подкормка помогает активному росту кустов, увеличивает размер и сладость ягод.

Такой простой метод удобрения поможет значительно повысить урожайность клубники и сделать ягоды по-настоящему вкусными!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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