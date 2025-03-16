Этот трюк с дрожжами сделает вашу клубнику в 2 раза крупнее

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Оказывается, сухие дрожжи могут пригодиться не только в кулинарии, но и на огороде. Это средство не просто улучшает состояние почвы, но и становится настоящей витаминной подкормкой для растений. Особенно полезны дрожжи для клубники — если всё сделать правильно, ягоды вырастут крупными, сладкими и сочными.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сбор клубники

Как приготовить дрожжевую подкормку для клубники?

Взять 3-литровую стеклянную банку и наполнить её тёплой водой на 3/4 объёма. Добавить 1 пачку сухих дрожжей и 5 столовых ложек сахара. Тщательно перемешать и оставить в тёплом месте до появления пены. Перелить получившийся раствор в ведро с водой, заполнив его почти до краёв.

Как правильно использовать удобрение?

Готовую жидкость нужно использовать сразу — хранить её бессмысленно.

Полив проводят под корень, выливая примерно по 1 литру раствора на каждый куст.

Подкормка помогает активному росту кустов, увеличивает размер и сладость ягод.

Такой простой метод удобрения поможет значительно повысить урожайность клубники и сделать ягоды по-настоящему вкусными!

Уточнения

Клубни́ка — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

