Кто лучший сосед для огурцов? Растения, которые повысят урожай

Правильный выбор соседей для огурцов помогает не только оптимально использовать пространство на участке, но и улучшить условия для роста, повысить урожайность и защитить растения от вредителей. Разберём, какие культуры лучше всего посадить рядом с огурцами.
Высокие стебли кукурузы служат отличной опорой для вьющихся огуречных плетей. Такое соседство помогает экономить место на грядке и обеспечивает растения достаточным количеством воздуха и света.
Горох, фасоль и другие бобовые обогащают почву азотом, необходимым для роста огурцов. К тому же они отпугивают некоторых вредителей, таких как колорадский жук.
Эти культуры являются природными репеллентами и помогают отпугивать тлю, паутинного клеща и слизней. Выращивание их рядом с огурцами снижает риск заболеваний.
Быстрорастущие культуры можно сажать между огурцами, заполняя свободное пространство. Они не конкурируют за питательные вещества, а также помогают сохранять влагу в почве и подавлять рост сорняков.
Эти культуры быстро созревают, не мешая огуречным плетям разрастаться. Такой способ посадки позволяет рационально использовать участок.
Присутствие укропа на грядке способствует привлечению златоглазок и божьих коровок, которые уничтожают тлю и других вредителей огурцов.
Особенно полезны брокколи и цветная капуста — они отпугивают вредителей, способных повредить огурцы.
Этот красивый цветок привлекает тлю, отвлекая её от огурцов. Таким образом, настурция работает как естественная ловушка для вредителей.
Выбирая правильных соседей для огурцов, можно значительно повысить урожайность и защитить растения без использования химии.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?