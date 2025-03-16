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Кто лучший сосед для огурцов? Растения, которые повысят урожай

2:21
Садоводство

Правильный выбор соседей для огурцов помогает не только оптимально использовать пространство на участке, но и улучшить условия для роста, повысить урожайность и защитить растения от вредителей. Разберём, какие культуры лучше всего посадить рядом с огурцами.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы

Кукуруза — естественная опора для огурцов

Высокие стебли кукурузы служат отличной опорой для вьющихся огуречных плетей. Такое соседство помогает экономить место на грядке и обеспечивает растения достаточным количеством воздуха и света.

Бобовые — источник азота и защита от вредителей

Горох, фасоль и другие бобовые обогащают почву азотом, необходимым для роста огурцов. К тому же они отпугивают некоторых вредителей, таких как колорадский жук.

Лук и чеснок — природная защита от насекомых

Эти культуры являются природными репеллентами и помогают отпугивать тлю, паутинного клеща и слизней. Выращивание их рядом с огурцами снижает риск заболеваний.

Салат и шпинат — отличное дополнение к грядке

Быстрорастущие культуры можно сажать между огурцами, заполняя свободное пространство. Они не конкурируют за питательные вещества, а также помогают сохранять влагу в почве и подавлять рост сорняков.

Редис и редька — успевают созреть раньше огурцов

Эти культуры быстро созревают, не мешая огуречным плетям разрастаться. Такой способ посадки позволяет рационально использовать участок.

Укроп — привлекает полезных насекомых

Присутствие укропа на грядке способствует привлечению златоглазок и божьих коровок, которые уничтожают тлю и других вредителей огурцов.

Капуста — естественный барьер от бабочек-белянок

Особенно полезны брокколи и цветная капуста — они отпугивают вредителей, способных повредить огурцы.

Настурция — ловушка для тли

Этот красивый цветок привлекает тлю, отвлекая её от огурцов. Таким образом, настурция работает как естественная ловушка для вредителей.

Выбирая правильных соседей для огурцов, можно значительно повысить урожайность и защитить растения без использования химии.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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