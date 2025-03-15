Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новосибирск подводит итоги визита в Африку и ждёт ответную делегацию на "Технопром-2025"
Высокие грядки: как сделать красиво, надёжно и без лишних затрат
Не ставьте холодильник в этих местах — испортите кухню
Пальмовое масло — враг или союзник? Правда, о которой мало кто знает
Этот простой жест поможет вернуть упругость шеи — и никакой хирургии
Маленький скол на лобовом стекле: игнорировать или срочно ремонтировать
Фаршированные макаронные гнёзда — как сохранить их форму и вкус
Опасность в доме? Почему собака может проявлять агрессию к ребенку
Где искать солнце в апреле: список тёплых мест, куда стоит отправиться прямо сейчас

Газонокосилка не справляется? Тогда вам нужен триммер: лучшие модели

6:14
Садоводство

Триммер — универсальный инструмент для скашивания травы на участках с неровным рельефом, вдоль заборов, клумб, деревьев и дорожек. В отличие от газонокосилок, которые требуют ровной поверхности, триммер способен добраться даже в самые труднодоступные зоны. Однако среди множества моделей выбрать подходящий вариант не так просто. Какие бывают триммеры, на что обращать внимание при покупке и какие модели пользуются наибольшей популярностью — разберёмся в этой статье.

триммер
Фото: Freepik by gpointstudio is licensed under Рublic domain
триммер

Какие бывают триммеры

Все триммеры делятся на два основных типа:

  • Электрические (сетевые и аккумуляторные)
  • Бензиновые

Сетевые триммеры

Такие модели работают от электричества, что делает их лёгкими, тихими и неприхотливыми в обслуживании. Однако они зависят от длины шнура и требуют розетки поблизости. Кроме того, работать в росу или после дождя ими небезопасно.

Аккумуляторные триммеры

Эти устройства мобильны и позволяют работать без проводов, но имеют ограниченное время автономной работы (до 1,5 часов). Они легки, но стоят дороже, чем сетевые модели.

Бензиновые триммеры

Более мощные и автономные. Они справляются не только с травой, но и с кустарниками, сухостоем и даже молодыми деревьями. Однако такие модели тяжелее, громче и требуют регулярного техобслуживания.

Мультитриммеры

Такие устройства комплектуются дополнительными насадками, например, кусторезом, цепной пилой или дисковым ножом. Бывают как электрическими, так и бензиновыми.

На что обращать внимание при выборе триммера

Перед покупкой стоит учитывать несколько ключевых параметров:

  • Мощность двигателя — влияет на производительность и возможность работы на больших участках.
  • Штанга — бывает прямая (надёжнее и мощнее) и изогнутая (более манёвренная).
  • Рукоятка — модели с U-образной ручкой подходят для длительной работы, а с P- или D-образной — для небольших территорий.
  • Режущий элемент — леска подходит для травы, нож — для толстых стеблей, а диск справится с кустарниками.
  • Ширина скашивания — чем больше, тем быстрее обрабатывается участок.

10 популярных моделей триммеров для дачи

1. Patriot PT 553 (бензиновый)

Мощная модель для больших участков с густой травой. Оснащён регулируемой рукояткой и удобным доступом к воздушному фильтру.

  • Мощность: 2200 Вт
  • Вес: 7,2 кг
  • Цена: от 7887 рублей

2. Husqvarna 128R (бензиновый)

Лёгкий триммер для небольших дачных участков. Отличается низким расходом топлива и мощностью, достаточной для кошения газонов и кустарников.

  • Мощность: 800 Вт
  • Вес: 5 кг
  • Цена: от 17 990 рублей

3. Stihl FS-55 (бензиновый)

Универсальный триммер с прямой штангой и удобной прорезиненной рукояткой. Отлично подходит для работы в саду.

  • Мощность: 750 Вт
  • Вес: 5,1 кг
  • Цена: от 18 990 рублей

4. Huter GGT-1900S (бензиновый)

Триммер с двухтактным двигателем, предназначенный для работы на участках с густой растительностью.

  • Мощность: 1900 Вт
  • Вес: 7,3 кг
  • Цена: от 7990 рублей

5. Black & Decker ST1823-QW (аккумуляторный)

Компактная модель с удобной телескопической штангой и автоматической подачей лески.

  • Мощность: 18 В
  • Вес: 3,1 кг
  • Цена: от 6741 рубля

6. Huter GET-18-2Li (аккумуляторный)

Мобильный и экологичный триммер с возможностью регулировки длины штанги.

  • Мощность: 18 В
  • Вес: 3,1 кг
  • Цена: от 4294 рублей

7. Makita DUR181RF (аккумуляторный)

Отличается низким уровнем шума и лёгкостью управления. Оснащён телескопической штангой.

  • Мощность: 18 В
  • Вес: 2,6 кг
  • Цена: от 11 880 рублей

8. Bosch EasyGrassCut 26 (электрический)

Бюджетный вариант с разборной штангой, идеально подходящий для небольших садов.

  • Мощность: 280 Вт
  • Вес: 1,9 кг
  • Цена: от 2850 рублей

9. Greenworks GST1246 (электрический)

Модель с регулируемой площадью скоса и металлическим диском для сорняков.

  • Мощность: 1200 Вт
  • Вес: 4,6 кг
  • Цена: от 7900 рублей

10. Makita UR3502 (электрический)

Триммер с мощным двигателем, подходящий для ухода за газоном и удаления сорняков.

  • Мощность: 1000 Вт
  • Вес: 4,9 кг
  • Цена: от 9290 рублей

Какой триммер выбрать

Выбор модели зависит от ваших потребностей:

  • Для небольших участков подойдут электрические или аккумуляторные триммеры.
  • Для больших территорий с густой растительностью лучше выбрать бензиновый триммер.
  • Если нужно универсальное устройство, мультитриммер с набором насадок станет отличным вариантом.

Правильный выбор триммера поможет сэкономить силы и время, сделав работу на участке лёгкой и комфортной.

Уточнения

Газонокоси́лка — машина для скашивания травы на газонах. Газонокосилки бывают либо электрическими (в том числе и аккумуляторными), либо работающими на бензине.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва
Садоводство, цветоводство
Лунный календарь и картофель: когда сажать, чтобы выросли клубни, а не одна ботва Аудио 
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Авто
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия Аудио 
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии
Недвижимость
Клопы сбегут сами: три растения, которые решат проблему без химии Аудио 
Популярное
Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок

Европа ускоряет дедолларизацию и ограничивает использование доллара. Какие страны уже приняли меры, и что это значит для мировой экономики?

Европа вводит запреты на доллар: как это изменит мировой рынок
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Смеситель, который работает вечно: секрет, о котором молчат продавцы
Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Русский козырь. Су-35 стал неприятной неожиданностью для Запада Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер Мститель убил нациста Ганула в Одессе. Идеология Украины порождает ненависть и войны Любовь Степушова
Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло
Автохамы и их кара: как дворники превратились в новый способ уличного возмездия
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Жимолость будет усыпана ягодами, если вовремя внести это удобрение
Последние материалы
Не ставьте холодильник в этих местах — испортите кухню
Пальмовое масло — враг или союзник? Правда, о которой мало кто знает
Газонокосилка не справляется? Тогда вам нужен триммер: лучшие модели
Этот простой жест поможет вернуть упругость шеи — и никакой хирургии
Маленький скол на лобовом стекле: игнорировать или срочно ремонтировать
Фаршированные макаронные гнёзда — как сохранить их форму и вкус
Опасность в доме? Почему собака может проявлять агрессию к ребенку
Где искать солнце в апреле: список тёплых мест, куда стоит отправиться прямо сейчас
-10 кг за две недели! Назван самый простой способ сбросить вес
Миниатюрная камера, которая видит всё: почему это открытие важно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.