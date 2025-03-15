Газонокосилка не справляется? Тогда вам нужен триммер: лучшие модели

Триммер — универсальный инструмент для скашивания травы на участках с неровным рельефом, вдоль заборов, клумб, деревьев и дорожек. В отличие от газонокосилок, которые требуют ровной поверхности, триммер способен добраться даже в самые труднодоступные зоны. Однако среди множества моделей выбрать подходящий вариант не так просто. Какие бывают триммеры, на что обращать внимание при покупке и какие модели пользуются наибольшей популярностью — разберёмся в этой статье.
Все триммеры делятся на два основных типа:
Такие модели работают от электричества, что делает их лёгкими, тихими и неприхотливыми в обслуживании. Однако они зависят от длины шнура и требуют розетки поблизости. Кроме того, работать в росу или после дождя ими небезопасно.
Эти устройства мобильны и позволяют работать без проводов, но имеют ограниченное время автономной работы (до 1,5 часов). Они легки, но стоят дороже, чем сетевые модели.
Более мощные и автономные. Они справляются не только с травой, но и с кустарниками, сухостоем и даже молодыми деревьями. Однако такие модели тяжелее, громче и требуют регулярного техобслуживания.
Такие устройства комплектуются дополнительными насадками, например, кусторезом, цепной пилой или дисковым ножом. Бывают как электрическими, так и бензиновыми.
Перед покупкой стоит учитывать несколько ключевых параметров:
Мощная модель для больших участков с густой травой. Оснащён регулируемой рукояткой и удобным доступом к воздушному фильтру.
Лёгкий триммер для небольших дачных участков. Отличается низким расходом топлива и мощностью, достаточной для кошения газонов и кустарников.
Универсальный триммер с прямой штангой и удобной прорезиненной рукояткой. Отлично подходит для работы в саду.
Триммер с двухтактным двигателем, предназначенный для работы на участках с густой растительностью.
Компактная модель с удобной телескопической штангой и автоматической подачей лески.
Мобильный и экологичный триммер с возможностью регулировки длины штанги.
Отличается низким уровнем шума и лёгкостью управления. Оснащён телескопической штангой.
Бюджетный вариант с разборной штангой, идеально подходящий для небольших садов.
Модель с регулируемой площадью скоса и металлическим диском для сорняков.
Триммер с мощным двигателем, подходящий для ухода за газоном и удаления сорняков.
Выбор модели зависит от ваших потребностей:
Правильный выбор триммера поможет сэкономить силы и время, сделав работу на участке лёгкой и комфортной.
Газонокоси́лка — машина для скашивания травы на газонах. Газонокосилки бывают либо электрическими (в том числе и аккумуляторными), либо работающими на бензине.
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