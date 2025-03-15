Газонокосилка не справляется? Тогда вам нужен триммер: лучшие модели

6:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Триммер — универсальный инструмент для скашивания травы на участках с неровным рельефом, вдоль заборов, клумб, деревьев и дорожек. В отличие от газонокосилок, которые требуют ровной поверхности, триммер способен добраться даже в самые труднодоступные зоны. Однако среди множества моделей выбрать подходящий вариант не так просто. Какие бывают триммеры, на что обращать внимание при покупке и какие модели пользуются наибольшей популярностью — разберёмся в этой статье.

Фото: Freepik by gpointstudio is licensed under Рublic domain триммер

Какие бывают триммеры

Все триммеры делятся на два основных типа:

Электрические (сетевые и аккумуляторные)

(сетевые и аккумуляторные) Бензиновые

Сетевые триммеры

Такие модели работают от электричества, что делает их лёгкими, тихими и неприхотливыми в обслуживании. Однако они зависят от длины шнура и требуют розетки поблизости. Кроме того, работать в росу или после дождя ими небезопасно.

Аккумуляторные триммеры

Эти устройства мобильны и позволяют работать без проводов, но имеют ограниченное время автономной работы (до 1,5 часов). Они легки, но стоят дороже, чем сетевые модели.

Бензиновые триммеры

Более мощные и автономные. Они справляются не только с травой, но и с кустарниками, сухостоем и даже молодыми деревьями. Однако такие модели тяжелее, громче и требуют регулярного техобслуживания.

Мультитриммеры

Такие устройства комплектуются дополнительными насадками, например, кусторезом, цепной пилой или дисковым ножом. Бывают как электрическими, так и бензиновыми.

На что обращать внимание при выборе триммера

Перед покупкой стоит учитывать несколько ключевых параметров:

Мощность двигателя — влияет на производительность и возможность работы на больших участках.

Штанга — бывает прямая (надёжнее и мощнее) и изогнутая (более манёвренная).

Рукоятка — модели с U-образной ручкой подходят для длительной работы, а с P- или D-образной — для небольших территорий.

Режущий элемент — леска подходит для травы, нож — для толстых стеблей, а диск справится с кустарниками.

Ширина скашивания — чем больше, тем быстрее обрабатывается участок.

10 популярных моделей триммеров для дачи

1. Patriot PT 553 (бензиновый)

Мощная модель для больших участков с густой травой. Оснащён регулируемой рукояткой и удобным доступом к воздушному фильтру.

Мощность: 2200 Вт

2200 Вт Вес: 7,2 кг

7,2 кг Цена: от 7887 рублей

2. Husqvarna 128R (бензиновый)

Лёгкий триммер для небольших дачных участков. Отличается низким расходом топлива и мощностью, достаточной для кошения газонов и кустарников.

Мощность: 800 Вт

800 Вт Вес: 5 кг

5 кг Цена: от 17 990 рублей

3. Stihl FS-55 (бензиновый)

Универсальный триммер с прямой штангой и удобной прорезиненной рукояткой. Отлично подходит для работы в саду.

Мощность: 750 Вт

750 Вт Вес: 5,1 кг

5,1 кг Цена: от 18 990 рублей

4. Huter GGT-1900S (бензиновый)

Триммер с двухтактным двигателем, предназначенный для работы на участках с густой растительностью.

Мощность: 1900 Вт

1900 Вт Вес: 7,3 кг

7,3 кг Цена: от 7990 рублей

5. Black & Decker ST1823-QW (аккумуляторный)

Компактная модель с удобной телескопической штангой и автоматической подачей лески.

Мощность: 18 В

18 В Вес: 3,1 кг

3,1 кг Цена: от 6741 рубля

6. Huter GET-18-2Li (аккумуляторный)

Мобильный и экологичный триммер с возможностью регулировки длины штанги.

Мощность: 18 В

18 В Вес: 3,1 кг

3,1 кг Цена: от 4294 рублей

7. Makita DUR181RF (аккумуляторный)

Отличается низким уровнем шума и лёгкостью управления. Оснащён телескопической штангой.

Мощность: 18 В

18 В Вес: 2,6 кг

2,6 кг Цена: от 11 880 рублей

8. Bosch EasyGrassCut 26 (электрический)

Бюджетный вариант с разборной штангой, идеально подходящий для небольших садов.

Мощность: 280 Вт

280 Вт Вес: 1,9 кг

1,9 кг Цена: от 2850 рублей

9. Greenworks GST1246 (электрический)

Модель с регулируемой площадью скоса и металлическим диском для сорняков.

Мощность: 1200 Вт

1200 Вт Вес: 4,6 кг

4,6 кг Цена: от 7900 рублей

10. Makita UR3502 (электрический)

Триммер с мощным двигателем, подходящий для ухода за газоном и удаления сорняков.

Мощность: 1000 Вт

1000 Вт Вес: 4,9 кг

4,9 кг Цена: от 9290 рублей

Какой триммер выбрать

Выбор модели зависит от ваших потребностей:

Для небольших участков подойдут электрические или аккумуляторные триммеры.

Для больших территорий с густой растительностью лучше выбрать бензиновый триммер.

Если нужно универсальное устройство, мультитриммер с набором насадок станет отличным вариантом.

Правильный выбор триммера поможет сэкономить силы и время, сделав работу на участке лёгкой и комфортной.

Уточнения

Газонокоси́лка — машина для скашивания травы на газонах. Газонокосилки бывают либо электрическими (в том числе и аккумуляторными), либо работающими на бензине.

