Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 самых дефицитных товаров в СССР
Пенсионеры получат доплаты до 80 тысяч рублей уже этой весной
Если после еды вам хочется спать – не игнорируйте этот тревожный сигнал
От изжоги до слабости: чем нельзя заправляться перед тренировкой
Хранение машины: как избежать коррозии, потери смазки и проблем с тормозами
Похлеще, чем Хэллоуин: турист рассказал о самом жутком празднике в Мексике
Исторический артефакт Кардашьянов выставили на аукцион — Ким в пролёте
Быстрее вселенной: новейший квантовый процессор поразит ваше воображение
Не все люстры одинаковы: 2025 год принесет неожиданные тренды в освещение

Народные методы против колорадского жука — какие из них просто миф

2:38
Садоводство

Если не предпринимать эффективных мер против колорадского жука, хороший урожай картофеля останется только мечтой. Однако не все популярные способы борьбы действительно работают. Разбираемся, какие методы бессмысленны и на что не стоит тратить время.

Картошка, картофель
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Картошка, картофель

Луковая шелуха, рыба и хвоя — не спасут

Некоторые огородники кладут в лунки при посадке картофеля луковую шелуху, рыбу или хвою, полагая, что эти "ароматные" добавки отпугнут вредителей. Но проблема в том, что жуки и их личинки живут на поверхности, а все перечисленные средства оказываются в земле. Так что их эффективность в борьбе с насекомыми сводится к нулю.

Народные опрыскивания — больше надежд, чем результата

Полынь, горчица, уксус и чистотел — популярные ингредиенты в домашних настоях против колорадского жука. Однако практика показывает, что такие растворы практически не влияют на численность вредителей. Жуки могут временно уйти, но вскоре возвращаются, а личинки продолжают питаться ботвой.

Доместос — действует, но опасен

Некоторые дачники идут на радикальные меры и используют "Доместос". Да, вредители гибнут мгновенно, но вместе с ними страдает и сама ботва. К тому же химический состав таких средств далеко не безвреден для почвы и будущего урожая. Так что этот метод больше вредит, чем помогает.

Совместные посадки — миф или реальность?

Многие садоводы советуют высаживать рядом с картошкой бархатцы, полынь, горчицу или маттиолу, полагая, что их запах отпугнёт жуков. На практике эти растения не оказывают никакого заметного влияния на вредителей. Колорадский жук остаётся верен своей любимой культуре — картофелю.

Биопрепараты — всё зависит от условий

Некоторые дачники отмечают, что биопрепараты помогают снизить численность вредителей. Однако их эффективность сильно зависит от погодных условий, частоты применения и стадии развития жука. Универсального решения среди них пока не найдено.

Колорадский жук остаётся одним из самых стойких вредителей, и бороться с ним непросто. Народные методы зачастую не работают, а химические — несут риски для почвы и урожая. Чтобы защитить картофельные грядки, лучше полагаться на комплексные меры, сочетающие агротехнические приёмы и современные инсектициды.

Уточнения

Колора́дский жук или колора́дский карто́фельный жук, или картофельный листоед (лат. Leptinotarsa decemlineata) — вид насекомых из семейства жуков-листоедов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Экономика и бизнес
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром
Авто
Как убрать запах алкоголя, если за руль нужно уже утром Аудио 
Популярное
Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так

Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?

Секрет грецких орехов раскрыт — почему их нельзя есть просто так
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Забудьте о зелёном чае: найдена в 10 раз более полезная альтернатива — вот что удивит
Машины, которые не ломаются: топ-10 внедорожников с большим сроком службы
Слизни атакуют сад? Один простой способ решит проблему раз и навсегда
Секреты МС-21: как Россия создаёт самолёт будущего и обходит санкции Дмитрий Плотников От женского транспорта до забвения: неожиданная история провала электромобилей в XX веке Игорь Буккер
Необычный маринад делает свинину нежной, как в лучших ресторанах
Соглашение на берегу: Россия и Япония договорились о добыче лосося около Курил
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Обрезка деревьев весной: три главные ошибки, которые совершают все
Последние материалы
От изжоги до слабости: чем нельзя заправляться перед тренировкой
Хранение машины: как избежать коррозии, потери смазки и проблем с тормозами
Похлеще, чем Хэллоуин: турист рассказал о самом жутком празднике в Мексике
Исторический артефакт Кардашьянов выставили на аукцион — Ким в пролёте
Быстрее вселенной: новейший квантовый процессор поразит ваше воображение
Не все люстры одинаковы: 2025 год принесет неожиданные тренды в освещение
4 места, где ваш парфюм умрёт через пару часов — и это не ваше запястье
Рай для гурманов и эстетов: этот город идеально подходит для соло-туристов
Народные методы против колорадского жука — какие из них просто миф
Фитнес-браслеты — друзья или враги: правда о точности измерения пульса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.