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Рыхлая и удобная, но с подвохом: стоит ли использовать кротовую землю для рассады

Садоводство

Садоводы часто спорят: стоит ли использовать кротовую землю для рассады, ведь это бесплатный, рыхлый и, казалось бы, готовый к применению грунт. Однако не всё так просто. Разбираемся, какие плюсы и минусы у такой земли и как правильно её подготовить для выращивания растений.

Крот
Фото: commons.wikimedia.org by Michael David Hill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крот

Чем ценна кротовая земля

Когда кроты прокладывают свои подземные туннели, они выбрасывают землю на поверхность, образуя небольшие холмики. Эти кротовины привлекают дачников своей рыхлой структурой и отсутствием сорняков.

Но важно понимать, что состав такой земли напрямую зависит от типа почвы на участке. Если в зоне копания преобладает чернозём, то кротовая земля действительно может быть полезным компонентом для рассады. Но если в слоях грунта много глины или песка, такая почва может оказаться слишком плотной или, наоборот, не удерживающей влагу.

Плюсы использования кротовой земли

  • Рыхлая структура - не требует перекапывания и дополнительно удобна в использовании.
  • Отсутствие корневищ сорняков - кроты не переносят крупные корни на поверхность.
  • Естественное обогащение гумусом - если почва изначально плодородная, в ней будет много полезных микроорганизмов.

Минусы кротовой земли

  • Может содержать песок или глину - ухудшает водо- и воздухопроницаемость.
  • Непредсказуемый состав - без анализа трудно определить её качество.
  • Риск заражения болезнями - в ней могут быть патогенные грибки, бактерии или личинки вредителей.

Как правильно подготовить кротовую землю

Чтобы такая почва принесла пользу рассаде, её нужно правильно обработать.

1. Обеззараживание

Любая почва, особенно собранная в природе, может содержать вредные микроорганизмы и личинки насекомых.

Обработать её можно разными способами:

  • Прожарить в духовке при 80-100 °C в течение 30 минут.
  • Пролить кипятком — помогает уничтожить личинки насекомых.
  • Заморозить на улице — выдержать несколько дней при температуре ниже -15 °C.
  • Обработать биопрепаратами (Фитоспорин-М, Трихоцин) — заселить полезными бактериями.

2. Улучшение состава

Кротовую землю нельзя использовать в чистом виде, она должна быть компонентом питательной смеси.

Оптимальное соотношение:

  • 30% кротовой земли,
  • 30% перегноя или биогумуса,
  • 20% торфа,
  • 10% песка, перлита или вермикулита (для разрыхления),
  • 10% компоста.

После смешивания грунт оставляют на пару недель, чтобы в нём активизировалась полезная микрофлора.

Когда лучше отказаться от кротовой земли

Если на участке преобладают:

  • Глинистые почвы — земля будет тяжёлой, плохо пропускать воздух и влагу.
  • Песчаные грунты — такая почва слишком быстро пересыхает, не удерживает питательные вещества.
  • Подзолистые земли — могут быть бедными, с недостатком гумуса.

В этих случаях лучше использовать покупной грунт или составлять почвосмесь из проверенных компонентов (перегной, торф, биогумус).

Уточнения

Крото́вые — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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