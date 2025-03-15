Рыхлая и удобная, но с подвохом: стоит ли использовать кротовую землю для рассады

Садоводы часто спорят: стоит ли использовать кротовую землю для рассады, ведь это бесплатный, рыхлый и, казалось бы, готовый к применению грунт. Однако не всё так просто. Разбираемся, какие плюсы и минусы у такой земли и как правильно её подготовить для выращивания растений.
Когда кроты прокладывают свои подземные туннели, они выбрасывают землю на поверхность, образуя небольшие холмики. Эти кротовины привлекают дачников своей рыхлой структурой и отсутствием сорняков.
Но важно понимать, что состав такой земли напрямую зависит от типа почвы на участке. Если в зоне копания преобладает чернозём, то кротовая земля действительно может быть полезным компонентом для рассады. Но если в слоях грунта много глины или песка, такая почва может оказаться слишком плотной или, наоборот, не удерживающей влагу.
Чтобы такая почва принесла пользу рассаде, её нужно правильно обработать.
Любая почва, особенно собранная в природе, может содержать вредные микроорганизмы и личинки насекомых.
Обработать её можно разными способами:
Кротовую землю нельзя использовать в чистом виде, она должна быть компонентом питательной смеси.
Оптимальное соотношение:
После смешивания грунт оставляют на пару недель, чтобы в нём активизировалась полезная микрофлора.
Если на участке преобладают:
В этих случаях лучше использовать покупной грунт или составлять почвосмесь из проверенных компонентов (перегной, торф, биогумус).
Крото́вые — семейство млекопитающих из отряда насекомоядных. Широко распространены в Евразии и Северной Америке (от южной Канады до северной Мексики). На севере Евразии доходят до 63° северной широты.
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