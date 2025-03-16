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Тля и слизни атакуют? Неожиданный, но рабочий метод борьбы

1:14
Садоводство

Тля и слизни — настоящая головная боль для дачников. Эти вредители появляются внезапно и быстро размножаются, уничтожая посадки. Но мало кто знает, что избавиться от них можно с помощью обычной газировки.

Огород
Фото: commons.wikimedia.org by Whgler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Огород

Почему кола помогает в борьбе с вредителями?

Секрет прост: в составе напитка есть кислоты, которые губительны для насекомых и моллюсков, но безопасны для растений. Это делает колу доступным и эффективным средством защиты огорода.

Как применять колу на даче?

Для борьбы с тлёй

  • Разведите двухлитровую бутылку колы в 7 литрах воды.
  • Опрыскайте растения, поражённые тлёй.
  • Если тли слишком много, уменьшите количество воды, но оставьте тот же объём газировки.

Для борьбы со слизнями

  • Налейте колу в несколько неглубоких мисок.
  • Закопайте их рядом с грядками, где чаще всего появляются слизни.
  • Вредители заползают в ёмкости, и вам останется лишь утилизировать их.

Этот способ не только эффективен, но и экологичен, ведь он не требует применения агрессивных химикатов. Попробуйте — и ваш урожай будет спасён!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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