Тля и слизни атакуют? Неожиданный, но рабочий метод борьбы

Тля и слизни — настоящая головная боль для дачников. Эти вредители появляются внезапно и быстро размножаются, уничтожая посадки. Но мало кто знает, что избавиться от них можно с помощью обычной газировки.
Секрет прост: в составе напитка есть кислоты, которые губительны для насекомых и моллюсков, но безопасны для растений. Это делает колу доступным и эффективным средством защиты огорода.
Этот способ не только эффективен, но и экологичен, ведь он не требует применения агрессивных химикатов. Попробуйте — и ваш урожай будет спасён!
Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?