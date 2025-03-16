Тля и слизни атакуют? Неожиданный, но рабочий метод борьбы

1:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Тля и слизни — настоящая головная боль для дачников. Эти вредители появляются внезапно и быстро размножаются, уничтожая посадки. Но мало кто знает, что избавиться от них можно с помощью обычной газировки.

Фото: commons.wikimedia.org by Whgler, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Огород

Почему кола помогает в борьбе с вредителями?

Секрет прост: в составе напитка есть кислоты, которые губительны для насекомых и моллюсков, но безопасны для растений. Это делает колу доступным и эффективным средством защиты огорода.

Как применять колу на даче?

Для борьбы с тлёй

Разведите двухлитровую бутылку колы в 7 литрах воды.

Опрыскайте растения, поражённые тлёй.

Если тли слишком много, уменьшите количество воды, но оставьте тот же объём газировки.

Для борьбы со слизнями

Налейте колу в несколько неглубоких мисок.

Закопайте их рядом с грядками, где чаще всего появляются слизни.

Вредители заползают в ёмкости, и вам останется лишь утилизировать их.

Этот способ не только эффективен, но и экологичен, ведь он не требует применения агрессивных химикатов. Попробуйте — и ваш урожай будет спасён!

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

