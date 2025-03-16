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Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает

2:38
Садоводство

Вытягивание рассады — распространённая проблема, с которой сталкиваются садоводы. Ослабленные и длинные стебли могут негативно сказаться на дальнейшем развитии растений, но ситуацию можно исправить! Узнайте, почему рассада вытягивается и какие шаги помогут её укрепить.

рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
рассада

Почему рассада вытягивается

Главная причина — недостаток света. Если семена посеяны слишком рано, например, в феврале, когда световой день короткий, растения начинают активно тянуться к свету. Это особенно заметно, если емкости с рассадой стоят в тёмном углу или далеко от окна.

Также вытягивание провоцируют:

  • Слишком высокая температура в помещении.
  • Чрезмерная влажность почвы.
  • Слишком густые посевы.

В таких условиях стебли становятся слабыми и тонкими, а иногда возникает опасное грибковое заболевание — "чёрная ножка", которое может погубить молодые растения.

Как предотвратить проблему

Чтобы рассада была крепкой, важно создать оптимальные условия:

  • Достаточное освещение. Используйте фитолампы или ставьте рассаду в светлое место, обеспечивая 12-14 часов света в день.
  • Контроль температуры. Для томатов днём оптимально 18-22°C, ночью — 14-16°C.
  • Умеренный полив. Почва должна оставаться влажной, но не переувлажнённой.
  • Правильное удобрение. Избегайте излишка азота, который стимулирует рост зелени, но делает стебли хрупкими. Лучше использовать удобрения с калием и фосфором, укрепляющие корневую систему.

Что делать, если рассада уже вытянулась

Если проблема уже возникла, рассада всё ещё может быть спасена. Воспользуйтесь следующими методами:

  • Пикировка. Пересадите растения в отдельные ёмкости, чтобы дать им больше места и избежать конкуренции за свет.
  • Заглубление стебля. При пересадке присыпьте стебель землёй до уровня семядольных листьев — это простимулирует рост новых корней.
  • Регуляторы роста. Если рассада продолжает вытягиваться, можно применить специальные средства, которые утолщают стебли и замедляют рост.
  • Проветривание и снижение температуры. Постепенное уменьшение температуры и хорошая циркуляция воздуха помогут рассады укрепиться.

Следуя этим советам, вы получите крепкую, здоровую рассаду, которая в дальнейшем принесёт богатый урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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