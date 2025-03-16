Спасаем вытянувшуюся рассаду: метод, который действительно работает

2:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вытягивание рассады — распространённая проблема, с которой сталкиваются садоводы. Ослабленные и длинные стебли могут негативно сказаться на дальнейшем развитии растений, но ситуацию можно исправить! Узнайте, почему рассада вытягивается и какие шаги помогут её укрепить.

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathan Billinger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ рассада

Почему рассада вытягивается

Главная причина — недостаток света. Если семена посеяны слишком рано, например, в феврале, когда световой день короткий, растения начинают активно тянуться к свету. Это особенно заметно, если емкости с рассадой стоят в тёмном углу или далеко от окна.

Также вытягивание провоцируют:

Слишком высокая температура в помещении.

Чрезмерная влажность почвы.

Слишком густые посевы.

В таких условиях стебли становятся слабыми и тонкими, а иногда возникает опасное грибковое заболевание — "чёрная ножка", которое может погубить молодые растения.

Как предотвратить проблему

Чтобы рассада была крепкой, важно создать оптимальные условия:

Достаточное освещение. Используйте фитолампы или ставьте рассаду в светлое место, обеспечивая 12-14 часов света в день.

Используйте фитолампы или ставьте рассаду в светлое место, обеспечивая 12-14 часов света в день. Контроль температуры. Для томатов днём оптимально 18-22°C, ночью — 14-16°C.

Для томатов днём оптимально 18-22°C, ночью — 14-16°C. Умеренный полив. Почва должна оставаться влажной, но не переувлажнённой.

Почва должна оставаться влажной, но не переувлажнённой. Правильное удобрение. Избегайте излишка азота, который стимулирует рост зелени, но делает стебли хрупкими. Лучше использовать удобрения с калием и фосфором, укрепляющие корневую систему.

Что делать, если рассада уже вытянулась

Если проблема уже возникла, рассада всё ещё может быть спасена. Воспользуйтесь следующими методами:

Пикировка. Пересадите растения в отдельные ёмкости, чтобы дать им больше места и избежать конкуренции за свет.

Пересадите растения в отдельные ёмкости, чтобы дать им больше места и избежать конкуренции за свет. Заглубление стебля. При пересадке присыпьте стебель землёй до уровня семядольных листьев — это простимулирует рост новых корней.

При пересадке присыпьте стебель землёй до уровня семядольных листьев — это простимулирует рост новых корней. Регуляторы роста. Если рассада продолжает вытягиваться, можно применить специальные средства, которые утолщают стебли и замедляют рост.

Если рассада продолжает вытягиваться, можно применить специальные средства, которые утолщают стебли и замедляют рост. Проветривание и снижение температуры. Постепенное уменьшение температуры и хорошая циркуляция воздуха помогут рассады укрепиться.

Следуя этим советам, вы получите крепкую, здоровую рассаду, которая в дальнейшем принесёт богатый урожай!

Уточнения

Проросток — растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

