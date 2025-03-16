Правильная посадка моркови: лучший метод для богатого урожая
Опытные садоводы знают: весенняя посадка моркови — залог крупного и сладкого урожая. Чтобы корнеплоды получились ровными, сочными и без горечи, важно учесть несколько ключевых моментов.
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Морковь
Подготовка грядки перед посадкой
- Создайте борозды глубиной 2 см и шириной 10 см.
- Уплотните почву в бороздах и хорошо полейте перед посадкой.
- Обработайте землю табазолом — это защитит от вредителей.
- Добавьте доломитовую муку, чтобы нормализовать кислотность почвы.
Выбор и посадка семян
Важно выбирать правильные сорта моркови. Отлично подойдут:
- "Престо", "Болеро", "Ред Кор", "Канада", "Курода" — эти сорта предварительно обработаны и быстро всходят.
- Равномерно распределите семена по борозде, засыпая их песком.
Какая почва нужна моркови?
- Рыхлая и воздухопроницаемая.
- Глинистая почва не подходит — в ней морковь растёт кривой и медленно.
- Добавление песка помогает удерживать влагу, улучшает прорастание и препятствует росту сорняков.
Советы по уходу и защите от вредителей
- Сажайте морковь рядом с луком и чесноком — они отпугивают вредителей.
- Регулярно рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.
- Поливайте умеренно, чтобы не спровоцировать растрескивание корнеплодов.
Если соблюдать эти рекомендации, морковь вырастет ровной, сочной и сладкой, а урожай порадует вас своим объёмом.
Уточнения
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель
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