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Правильная посадка моркови: лучший метод для богатого урожая

Садоводство

Опытные садоводы знают: весенняя посадка моркови — залог крупного и сладкого урожая. Чтобы корнеплоды получились ровными, сочными и без горечи, важно учесть несколько ключевых моментов.

Морковь
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Морковь

Подготовка грядки перед посадкой

  • Создайте борозды глубиной 2 см и шириной 10 см.
  • Уплотните почву в бороздах и хорошо полейте перед посадкой.
  • Обработайте землю табазолом — это защитит от вредителей.
  • Добавьте доломитовую муку, чтобы нормализовать кислотность почвы.

Выбор и посадка семян

Важно выбирать правильные сорта моркови. Отлично подойдут:

  • "Престо", "Болеро", "Ред Кор", "Канада", "Курода" — эти сорта предварительно обработаны и быстро всходят.
  • Равномерно распределите семена по борозде, засыпая их песком.

Какая почва нужна моркови?

  • Рыхлая и воздухопроницаемая.
  • Глинистая почва не подходит — в ней морковь растёт кривой и медленно.
  • Добавление песка помогает удерживать влагу, улучшает прорастание и препятствует росту сорняков.

Советы по уходу и защите от вредителей

  • Сажайте морковь рядом с луком и чесноком — они отпугивают вредителей.
  • Регулярно рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.
  • Поливайте умеренно, чтобы не спровоцировать растрескивание корнеплодов.

Если соблюдать эти рекомендации, морковь вырастет ровной, сочной и сладкой, а урожай порадует вас своим объёмом.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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