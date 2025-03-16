Правильная посадка моркови: лучший метод для богатого урожая

Опытные садоводы знают: весенняя посадка моркови — залог крупного и сладкого урожая. Чтобы корнеплоды получились ровными, сочными и без горечи, важно учесть несколько ключевых моментов.

Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Морковь

Подготовка грядки перед посадкой

Создайте борозды глубиной 2 см и шириной 10 см.

Уплотните почву в бороздах и хорошо полейте перед посадкой.

Обработайте землю табазолом — это защитит от вредителей.

Добавьте доломитовую муку, чтобы нормализовать кислотность почвы.

Выбор и посадка семян

Важно выбирать правильные сорта моркови. Отлично подойдут:

"Престо", "Болеро", "Ред Кор", "Канада", "Курода" — эти сорта предварительно обработаны и быстро всходят.

Равномерно распределите семена по борозде, засыпая их песком.

Какая почва нужна моркови?

Рыхлая и воздухопроницаемая.

Глинистая почва не подходит — в ней морковь растёт кривой и медленно.

Добавление песка помогает удерживать влагу, улучшает прорастание и препятствует росту сорняков.

Советы по уходу и защите от вредителей

Сажайте морковь рядом с луком и чесноком — они отпугивают вредителей.

Регулярно рыхлите почву, чтобы не образовывалась корка.

Поливайте умеренно, чтобы не спровоцировать растрескивание корнеплодов.

Если соблюдать эти рекомендации, морковь вырастет ровной, сочной и сладкой, а урожай порадует вас своим объёмом.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

