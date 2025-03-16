Секрет белых деревьев: что скрывается за этой традицией

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Побеленные деревья и бордюры стали привычной частью городских пейзажей. Но задумывались ли вы, откуда пошла эта традиция? Многие уверены, что это вопрос чистоты и порядка, но на самом деле корни этой привычки уходят глубже.

Военная хитрость, ставшая традицией

Во времена Второй мировой войны советским войскам приходилось передвигаться по ночам, чтобы избежать вражеских атак. Однако в полной темноте ориентироваться без освещения было сложно. Решение оказалось простым и эффективным: деревья и бордюры начали белить, чтобы создавать светлый ориентир для военных колонн. Белый цвет помогал водителям двигаться без фар, оставаясь незаметными для немецкой авиации.

После войны необходимость в таком методе пропала, но сама практика осталась. Постепенно она превратилась в нечто большее, чем просто мера безопасности.

Советская эстетика и иллюзия порядка

В послевоенные годы побелка приобрела новый смысл. В СССР чистота и порядок воспринимались как символ дисциплины, и выбеленные бордюры с деревьями стали важной частью городского благоустройства. Весной коммунальные службы, а также школьники и рабочие выходили на субботники, обновляя побелку. Это стало своеобразным ритуалом, который воспринимался как признак заботы о городе.

Однако мало кто задумывался, насколько это действительно полезно. Главное было не столько в эффективности, сколько в визуальном эффекте — белый цвет создавал ощущение ухоженности.

Полезна ли побелка деревьев

Существует мнение, что побелка защищает деревья от вредителей и солнечных ожогов. Действительно, известковый раствор может отпугивать насекомых, а светлая кора меньше нагревается на солнце. Но современные исследования показывают, что у этой практики есть и обратная сторона. Известь закупоривает поры коры, мешая дереву дышать. К тому же, в природе деревья прекрасно обходятся без такой защиты.

В результате в городах эта традиция скорее вредит, чем помогает, и многие экологи призывают отказаться от нее.

Стоит ли белить деревья сейчас

Сегодня побелка деревьев в городах — скорее пережиток прошлого, чем необходимость. В Европе ее используют только для молодых плодовых деревьев, и то в редких случаях. Современные исследования подтверждают, что взрослые деревья не нуждаются в таком уходе, а известковый раствор может даже загрязнять окружающую среду.

Тем не менее, традиция остается живой, и многие продолжают белить деревья просто "потому что так принято". Но, возможно, пришло время пересмотреть старые привычки и найти более экологичные способы поддержания порядка.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

