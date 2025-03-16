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Баклажаны требуют особого подхода: 5 важных шагов к хорошему урожаю

1:42
Садоводство

Баклажаны — одна из самых капризных культур, требующих внимания и правильного ухода. Они не любят пересадку, чувствительны к температуре и требуют оптимального расстояния между посадками. Однако, если соблюдать все правила, можно получить здоровые кусты и обильный урожай.

Баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Hannes Grobe/BHV, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Баклажаны

Как правильно выращивать рассаду баклажанов?

Используйте торфяные горшочки — баклажаны плохо переносят пересадку, поэтому лучше высаживать их сразу с ёмкостью.

Срок высадки в открытый грунт — середина июня, когда почва хорошо прогреется.

Лучшее время для пересадки — вечер или пасмурная погода, чтобы растения не получили стресс.

Как подготовить рассаду к пересадке?

  1. За 14 дней до высадки обработайте рассаду раствором медного купороса (0,5%), чтобы предотвратить грибковые заболевания.
  2. Постепенно закаляйте растения — сначала оставляйте под открытой форточкой, затем на свежем воздухе по несколько часов.
  3. За сутки до пересадки обильно полейте рассаду и оставьте её ночевать на улице для окончательной адаптации.

Как правильно высаживать баклажаны?

  • Глубина лунок — на 2-3 см больше, чем размер горшочка.
  • Расстояние между лунками — 30-40 см для нормального развития растений.
  • Первое время важно поддерживать влагу — регулярно поливать и окучивать.
  • Подкормки вносите только по влажной почве, чтобы корни не получили ожогов.

Соблюдая эти рекомендации, вы сможете вырастить крепкие баклажаны, устойчивые к болезням и стрессам.

Уточнения

Баклажа́н или Паслён тёмнопло́дный (лат. Solánum melongéna) реже Армянский огурец - вид многолетних травянистых растений рода Паслён (Solanum). Возделывается как однолетнее растение.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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