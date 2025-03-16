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Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова

1:43
Садоводство

Огородники всегда ищут новые способы повысить урожайность и упростить уход за растениями. Один из проверенных методов — технология выращивания томатов по Игорю Маслову. Эти советы помогают укрепить корневую систему и получить больше плодов с одного куста.

Томаты на грядке
Фото: Freepik by vecstock
Томаты на грядке

Метод 1: посадка без пасынкования

Этот способ позволяет вырастить мощные томаты без удаления пасынков. Используется наклонный метод посадки:

  1. Вместо лунок готовят траншею глубиной 10 см.
  2. Стебель укладывают на 2/3 длины, предварительно удалив листья в этой части.
  3. Присыпают грунтом, а верхушку подвязывают к опоре.

Важно: нельзя использовать переросшую рассаду с обильной зелёной массой — она плохо приживается.

Метод 2: размножение пасынками

Этот метод позволяет получить три куста из одного:

  1. Высаживают томаты наклонным способом, как в первом методе.
  2. Оставляют два первых пасынка, ждут, пока они подрастут.
  3. Когда пасынки становятся достаточно длинными, их прикладывают к почве и присыпают на 2/3 длины.

Таким образом, из одного куста получают три полноценных растения, что увеличивает урожай без дополнительных затрат.

Какие сорта подойдут?

Метод Маслова подходит только для высокорослых сортов:

  • Индетерминантные томаты (те, что растут весь сезон).
  • Полудетерминантные сорта и гибриды.

Эти техники помогут получить мощные кусты с большим количеством плодов, а также увеличить корневую систему томатов, что сделает их более устойчивыми к засухе и неблагоприятным условиям.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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