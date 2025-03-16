Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Огородники всегда ищут новые способы повысить урожайность и упростить уход за растениями. Один из проверенных методов — технология выращивания томатов по Игорю Маслову. Эти советы помогают укрепить корневую систему и получить больше плодов с одного куста.

Фото: Freepik by vecstock Томаты на грядке

Метод 1: посадка без пасынкования

Этот способ позволяет вырастить мощные томаты без удаления пасынков. Используется наклонный метод посадки:

Вместо лунок готовят траншею глубиной 10 см. Стебель укладывают на 2/3 длины, предварительно удалив листья в этой части. Присыпают грунтом, а верхушку подвязывают к опоре.

Важно: нельзя использовать переросшую рассаду с обильной зелёной массой — она плохо приживается.

Метод 2: размножение пасынками

Этот метод позволяет получить три куста из одного:

Высаживают томаты наклонным способом, как в первом методе. Оставляют два первых пасынка, ждут, пока они подрастут. Когда пасынки становятся достаточно длинными, их прикладывают к почве и присыпают на 2/3 длины.

Таким образом, из одного куста получают три полноценных растения, что увеличивает урожай без дополнительных затрат.

Какие сорта подойдут?

Метод Маслова подходит только для высокорослых сортов:

Индетерминантные томаты (те, что растут весь сезон).

Полудетерминантные сорта и гибриды.

Эти техники помогут получить мощные кусты с большим количеством плодов, а также увеличить корневую систему томатов, что сделает их более устойчивыми к засухе и неблагоприятным условиям.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

