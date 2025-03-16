Как вырастить мощные помидоры без пасынкования? Метод Маслова

Огородники всегда ищут новые способы повысить урожайность и упростить уход за растениями. Один из проверенных методов — технология выращивания томатов по Игорю Маслову. Эти советы помогают укрепить корневую систему и получить больше плодов с одного куста.
Этот способ позволяет вырастить мощные томаты без удаления пасынков. Используется наклонный метод посадки:
Важно: нельзя использовать переросшую рассаду с обильной зелёной массой — она плохо приживается.
Этот метод позволяет получить три куста из одного:
Таким образом, из одного куста получают три полноценных растения, что увеличивает урожай без дополнительных затрат.
Метод Маслова подходит только для высокорослых сортов:
Эти техники помогут получить мощные кусты с большим количеством плодов, а также увеличить корневую систему томатов, что сделает их более устойчивыми к засухе и неблагоприятным условиям.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Грецкие орехи — суперфуд, но не все знают, что их польза зависит от подготовки. Как правильно есть эти орехи, чтобы получить максимум питательных веществ?