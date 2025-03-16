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Листья рассады покрылись пятнами? Возможно, виновато освещение

1:16
Садоводство

Ожоги рассады — распространённая проблема, с которой сталкиваются дачники. Они могут появляться как от фитоламп, так и от яркого солнечного света. Особенно уязвимы баклажаны, а также перец и томаты, которые часто страдают после пересадки в теплицу или открытый грунт без предварительной закалки.

Рассада
Фото: commons.wikimedia.org by Goldlocki, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Рассада

Как определить ожог на рассаде?

Важно не спутать ожоги с повреждениями, вызванными вредителями. Основные признаки:

  • Плоские травмы на листьях, без повреждений нижней стороны.
  • Поражаются в первую очередь верхние листья - те, что ближе всего к источнику света.

Как спасти рассаду от ожогов?

  • Поливайте растения под корень или через поддон — это поможет избежать дополнительного стресса.
  • Увеличьте расстояние до фитолампы, если листья начинают бледнеть или покрываться пятнами.
  • Затеняйте рассаду в самые солнечные часы (с 12:00 до 14:00), если она стоит на подоконнике.
  • Постепенно закаляйте растения перед пересадкой в открытый грунт, чтобы адаптировать их к солнечному свету.

Соблюдая эти простые меры, вы сможете защитить рассаду и вырастить крепкие, здоровые растения без ожогов!

Уточнения

Проросток - растение, находящееся на одной из начальных стадий онтогенеза, в период с момента прорастания семени (то есть с момента, когда развивающийся зародыш пробивает семенную кожуру) до момента развёртывания листа главного побега (побега, развивающегося из зародышевой почечки).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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