3 лучших сорта гортензий, которые украсят теневые участки

1:40 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гортензия — одно из самых эффектных украшений сада. Но что делать, если на участке не хватает солнечных мест? Хорошая новость: есть сорта гортензий, которые прекрасно развиваются даже в тени.

Фото: forestwander.com by ForestWander, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гортензия

Какие гортензии выбрать для затенённых мест?

1. Гортензия "Фантом" — не требует особого ухода

Этот сорт подходит даже для самых занятых садоводов. Он неприхотлив, выдерживает отсутствие света, нерегулярный полив и не самую плодородную почву. Если уделять "Фантому" хотя бы минимальное внимание, он порадует пышным цветением.

2. Гортензия "Вимс Ред" — шикарное цветение даже без солнца

Этот сорт любит солнце, но прекрасно развивается и в тени. Отличный вариант для тех, кто ищет яркое и красивое растение для менее освещённых уголков сада.

3. Гортензия "Лаймлайт" — эффектный цветущий куст

Один из самых пышно цветущих сортов, который станет украшением любого участка. Лучше всего "Лаймлайт" растёт рядом с хвойными растениями, создавая невероятно живописные композиции.

Как ухаживать за гортензиями в тени?

Выбирайте рыхлую и питательную почву.

Поливайте регулярно, но без переувлажнения.

Добавляйте мульчу, чтобы сохранить влагу.

Подкармливайте калийными и фосфорными удобрениями для обильного цветения.

Даже если ваш участок не утопает в солнечном свете, эти сорта гортензий подарят вам роскошное цветение и украсят сад на долгие годы!

Уточнения

Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.

