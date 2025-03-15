3 лучших сорта гортензий, которые украсят теневые участки

Гортензия — одно из самых эффектных украшений сада. Но что делать, если на участке не хватает солнечных мест? Хорошая новость: есть сорта гортензий, которые прекрасно развиваются даже в тени.
Этот сорт подходит даже для самых занятых садоводов. Он неприхотлив, выдерживает отсутствие света, нерегулярный полив и не самую плодородную почву. Если уделять "Фантому" хотя бы минимальное внимание, он порадует пышным цветением.
Этот сорт любит солнце, но прекрасно развивается и в тени. Отличный вариант для тех, кто ищет яркое и красивое растение для менее освещённых уголков сада.
Один из самых пышно цветущих сортов, который станет украшением любого участка. Лучше всего "Лаймлайт" растёт рядом с хвойными растениями, создавая невероятно живописные композиции.
Даже если ваш участок не утопает в солнечном свете, эти сорта гортензий подарят вам роскошное цветение и украсят сад на долгие годы!
Горте́нзия (лат. Hydrángea) — род цветковых растений семейства Гортензиевые, завезены в Европу в начале XIV века для зажиточных слоев, в основном Англии и Франции.
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