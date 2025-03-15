Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки

Крупные и плотные луковицы — благодаря свободному пространству они развиваются активнее.
Как сажать лук по китайскому методу?
Подготовка почвы: перед посадкой землю нужно хорошо прорыхлить.
Формирование гребней: высота 15–17 см, между ними оставляют канавки шириной 25–30 см.
Глубина посадки: луковицы заглубляют на 5 см.
Этот способ позволяет получить богатый урожай лука даже в условиях высокой влажности. Попробуйте — и результат вас приятно удивит!
Уточнения
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.