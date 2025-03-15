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Хотите крупный лук? Попробуйте китайский метод посадки

Садоводство

Среди огородников набирает популярность китайский метод выращивания лука. Его главная особенность — посадка в гребни, что делает луковицы крепче, плотнее и здоровее.

Лук на грядке
Фото: Designed by Freepik by atlascompany, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лук на грядке

Почему стоит попробовать этот метод?

  1. Защита от гниения — лишняя влага уходит в канавки, предотвращая загнивание корней.
  2. Лучшее проветривание — гребни обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха, снижая риск заболеваний.
  3. Крупные и плотные луковицы — благодаря свободному пространству они развиваются активнее.

Как сажать лук по китайскому методу?

  • Подготовка почвы: перед посадкой землю нужно хорошо прорыхлить.
  • Формирование гребней: высота 15–17 см, между ними оставляют канавки шириной 25–30 см.
  • Глубина посадки: луковицы заглубляют на 5 см.

Этот способ позволяет получить богатый урожай лука даже в условиях высокой влажности. Попробуйте — и результат вас приятно удивит!

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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