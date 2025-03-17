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Станьте настоящим виноделом: вино из крыжовника своими руками

3:37
Садоводство

Вино из крыжовника обладает насыщенным вкусом, тонким ароматом и в некоторых случаях напоминает качественное виноградное. Однако крыжовник неохотно выделяет сок, поэтому его приготовление требует особого подхода.

Крыжовник обыкновенный KR 01
Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Крыжовник обыкновенный KR 01

В этом материале разберёмся, как правильно подготовить ягоды, провести брожение и добиться отличного вкуса.

Как сделать вино из крыжовника: основные этапы

1. Получение сока

  • Ягоды крыжовника тщательно разминают, добавляют воду (1,2 литра на 1 кг) и оставляют на 2-3 дня для подбраживания на дрожжах.
  • После этого сок отпрессовывают - это первая фракция.
  • К выжимкам добавляют 15% воды, настаивают сутки и получают вторую фракцию.
  • Два сока соединяют и используют для приготовления сусла.

2. Подготовка сусла

  • В сок добавляют сахар и минеральные компоненты.
  • Проверяют кислотность и содержание сахара, затем вносят дрожжи и запускают брожение.

3. Глубокое подбраживание мезги

Чтобы добиться лучшего осветления вина:

  • В мезгу добавляют сахар (300 г на 1 кг) и азотистое питание (0,3-0,4 г на 1 кг).
  • Вливают дрожжи (3%) и воду.
  • Смесь оставляют в тёплом месте под гидрозатвором на 12-15 дней.

4. Дображивание

  • Сусло процеживают и переливают в чистый сосуд.
  • Добавляют сахар (130 г на 1 литр) и оставляют дображивать.
  • После окончания брожения вино снимают с осадка, оставляют на 4-6 недель для осветления.
  • Затем вносят сахар по вкусу, разливают по бутылкам и выдерживают в прохладном месте.

Два классических рецепта вина из крыжовника

1-й вариант: столовое или ликёрное вино

✔ Размять спелые ягоды, отжать сок.
✔ Добавить такое же количество воды.
✔ На каждый литр смеси — 250 г сахара.
✔ Дать смеси забродить, затем оставить для дображивания.

Если требуется ликёрное вино, количество сахара увеличивают до 375 г.

Пропорции:

  • 1 л сока крыжовника
  • 1 л воды
  • 500 г сахара (для ликёрного вина)

2-й вариант: технология настаивания мезги

✔ Размять спелый крыжовник и оставить на 3-4 дня, чтобы выделился сок.
✔ Отжать сок через полотняный мешок.
✔ Добавить воду в соотношении 1:10 к объёму ягод (например, 3 л воды на 30 л ягод).
✔ Тщательно размешать, процедить через мешок повторно.
✔ Разбавленный сок (из 10 л ягод получается 17 л сока) залить в бочку.
✔ Добавить 250 г сахара или мёда на 1 л сока.
✔ Оставить бродить при 13-15 °C.

Полезные советы для виноделов

Не перегружайте сусло сахаром - его избыток замедляет брожение.
Выбирайте спелые ягоды - недозревший крыжовник даёт кисловатый вкус.
Тщательно процеживайте сок - это улучшает осветление вина.
Следите за температурой брожения - слишком высокая приведёт к резкому вкусу, а слишком низкая замедлит процесс.
Выдерживайте вино после брожения - оно станет мягче и ароматнее.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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