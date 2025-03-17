Станьте настоящим виноделом: вино из крыжовника своими руками

3:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Вино из крыжовника обладает насыщенным вкусом, тонким ароматом и в некоторых случаях напоминает качественное виноградное. Однако крыжовник неохотно выделяет сок, поэтому его приготовление требует особого подхода.

Фото: commons.wikimedia.org by Лобачев Владимир, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Крыжовник обыкновенный KR 01

В этом материале разберёмся, как правильно подготовить ягоды, провести брожение и добиться отличного вкуса.

Как сделать вино из крыжовника: основные этапы

1. Получение сока

Ягоды крыжовника тщательно разминают, добавляют воду (1,2 литра на 1 кг) и оставляют на 2-3 дня для подбраживания на дрожжах .

. После этого сок отпрессовывают - это первая фракция.

- это первая фракция. К выжимкам добавляют 15% воды, настаивают сутки и получают вторую фракцию.

Два сока соединяют и используют для приготовления сусла.

2. Подготовка сусла

В сок добавляют сахар и минеральные компоненты.

Проверяют кислотность и содержание сахара, затем вносят дрожжи и запускают брожение.

3. Глубокое подбраживание мезги

Чтобы добиться лучшего осветления вина:

В мезгу добавляют сахар (300 г на 1 кг) и азотистое питание (0,3-0,4 г на 1 кг) .

и . Вливают дрожжи (3%) и воду.

Смесь оставляют в тёплом месте под гидрозатвором на 12-15 дней.

4. Дображивание

Сусло процеживают и переливают в чистый сосуд.

Добавляют сахар (130 г на 1 литр) и оставляют дображивать.

и оставляют дображивать. После окончания брожения вино снимают с осадка , оставляют на 4-6 недель для осветления.

, оставляют на 4-6 недель для осветления. Затем вносят сахар по вкусу, разливают по бутылкам и выдерживают в прохладном месте.

Два классических рецепта вина из крыжовника

1-й вариант: столовое или ликёрное вино

✔ Размять спелые ягоды, отжать сок.

✔ Добавить такое же количество воды.

✔ На каждый литр смеси — 250 г сахара.

✔ Дать смеси забродить, затем оставить для дображивания.

Если требуется ликёрное вино, количество сахара увеличивают до 375 г.

Пропорции:

1 л сока крыжовника

1 л воды

500 г сахара (для ликёрного вина)

2-й вариант: технология настаивания мезги

✔ Размять спелый крыжовник и оставить на 3-4 дня, чтобы выделился сок.

✔ Отжать сок через полотняный мешок.

✔ Добавить воду в соотношении 1:10 к объёму ягод (например, 3 л воды на 30 л ягод).

✔ Тщательно размешать, процедить через мешок повторно.

✔ Разбавленный сок (из 10 л ягод получается 17 л сока) залить в бочку.

✔ Добавить 250 г сахара или мёда на 1 л сока.

✔ Оставить бродить при 13-15 °C.

Полезные советы для виноделов

✔ Не перегружайте сусло сахаром - его избыток замедляет брожение.

✔ Выбирайте спелые ягоды - недозревший крыжовник даёт кисловатый вкус.

✔ Тщательно процеживайте сок - это улучшает осветление вина.

✔ Следите за температурой брожения - слишком высокая приведёт к резкому вкусу, а слишком низкая замедлит процесс.

✔ Выдерживайте вино после брожения - оно станет мягче и ароматнее.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

