Станьте настоящим виноделом: вино из крыжовника своими руками

Вино из крыжовника обладает насыщенным вкусом, тонким ароматом и в некоторых случаях напоминает качественное виноградное. Однако крыжовник неохотно выделяет сок, поэтому его приготовление требует особого подхода.
В этом материале разберёмся, как правильно подготовить ягоды, провести брожение и добиться отличного вкуса.
Чтобы добиться лучшего осветления вина:
✔ Размять спелые ягоды, отжать сок.
✔ Добавить такое же количество воды.
✔ На каждый литр смеси — 250 г сахара.
✔ Дать смеси забродить, затем оставить для дображивания.
Если требуется ликёрное вино, количество сахара увеличивают до 375 г.
✔ Размять спелый крыжовник и оставить на 3-4 дня, чтобы выделился сок.
✔ Отжать сок через полотняный мешок.
✔ Добавить воду в соотношении 1:10 к объёму ягод (например, 3 л воды на 30 л ягод).
✔ Тщательно размешать, процедить через мешок повторно.
✔ Разбавленный сок (из 10 л ягод получается 17 л сока) залить в бочку.
✔ Добавить 250 г сахара или мёда на 1 л сока.
✔ Оставить бродить при 13-15 °C.
✔ Не перегружайте сусло сахаром - его избыток замедляет брожение.
✔ Выбирайте спелые ягоды - недозревший крыжовник даёт кисловатый вкус.
✔ Тщательно процеживайте сок - это улучшает осветление вина.
✔ Следите за температурой брожения - слишком высокая приведёт к резкому вкусу, а слишком низкая замедлит процесс.
✔ Выдерживайте вино после брожения - оно станет мягче и ароматнее.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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