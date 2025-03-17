Яблони плодоносят каждый год: секретные методы хорошего урожая

1:57 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Периодичность плодоношения, или чередование обильных и скудных урожаев у яблонь и груш, является распространённой проблемой в садоводстве. В годы обильного плодоношения деревья расходуют значительные запасы питательных веществ, что приводит к снижению образования цветковых почек на следующий сезон.

Фото: pixnio.com by Paolo Neo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Яблоко

Основные причины периодичности плодоношения:

Перегрузка урожаем: Чрезмерное количество плодов в одном сезоне истощает ресурсы дерева, снижая его способность закладывать цветковые почки на следующий год.​

Нарушение агротехники: Недостаточное или несбалансированное внесение удобрений, нерегулярный полив и отсутствие обрезки могут способствовать периодичности плодоношения. ​

Климатические условия: Заморозки во время цветения, сильные морозы зимой или чрезмерные дожди могут негативно влиять на закладку плодовых почек.​

Меры по снижению периодичности плодоношения:

Регулярное прореживание завязей: Удаление части завязей в годы обильного цветения помогает сбалансировать нагрузку на дерево и способствует ежегодному плодоношению.​

Сбалансированное внесение удобрений: Рекомендуется вносить азотные удобрения после цветения и повторно после опадания лишней завязи, а фосфорные и калийные — в период спада активности корневой системы.

Правильная обрезка: Формирование кроны и удаление лишних побегов обеспечивают оптимальное освещение и вентиляцию, что способствует закладке плодовых почек.​

Выбор устойчивых сортов: Предпочтение следует отдавать сортам яблонь и груш, не склонным к периодичности плодоношения.

Соблюдение этих рекомендаций поможет садоводам добиться стабильного и ежегодного урожая яблонь и груш, минимизируя проблему периодичности плодоношения

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

