Забыли о посадке помидоров? Поторопитесь — иначе останетесь без урожая

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сезон огородничества уже близится, и если вы решили выращивать помидоры, то пришло время подготовиться! Рассмотрим, когда лучше всего сеять помидоры на рассаду в 2025 году, чтобы получить хороший урожай.

Фото: Freepik by Designed by Freepik Семена

Когда сеять помидоры в 2025 году

Многие огородники начинают сезон с рассады, и чем раньше вы посадите семена, тем больше шанс на успешный урожай. Однако важно учесть, что все сорта помидоров различаются по срокам созревания, и это напрямую влияет на сроки посева.

Ранние сорта (от всходов до созревания — 80-105 дней) лучше сеять в конце марта — начале апреля.

Среднеспелые сорта (от всходов до созревания — 110-120 дней) сажают с начала до середины марта.

Позднеспелые сорта (от всходов до созревания — 125-140 дней) сеют с конца февраля, но обязательно держите рассаду в тепле, чтобы она не замерзла.

Если вам не удастся посеять семена в указанные сроки, не переживайте — лучше сделать это чуть раньше, чем позже. Ведь помидоры не должны подмерзнуть осенью, и чем раньше они начнут созревать, тем лучше.

Как правильно сеять помидоры на рассаду

Чтобы получить здоровую рассаду, нужно правильно подготовить семена и выбрать подходящие контейнеры. Для этого вам понадобятся:

Универсальный грунт.

Емкости с отверстиями для стока воды (например, пластиковые или торфяные стаканчики).

Полиэтиленовая пленка для создания парникового эффекта.

Наполните стаканчики землей, оставив чуть больше половины. Затем положите семена помидоров, немного вдавив их в почву. Засыпьте их слоем земли около 0,5-1 см и полейте водой.

Поставьте емкости в теплое место с доступом солнечного света. В течение 5-7 дней должны появиться первые ростки. Как только все семена проклюнутся, снимайте пленку и ставьте рассаду на подоконник.

Уход за рассадой

Поливайте ростки каждые 3-5 дней и регулярно добавляйте землю по мере роста. Когда рассаде будет около двух месяцев, и температура почвы прогреется до 10°C, можно пересаживать ее в открытый грунт.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

