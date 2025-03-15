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Забыли о посадке помидоров? Поторопитесь — иначе останетесь без урожая

2:27
Садоводство

Сезон огородничества уже близится, и если вы решили выращивать помидоры, то пришло время подготовиться! Рассмотрим, когда лучше всего сеять помидоры на рассаду в 2025 году, чтобы получить хороший урожай.

Семена
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Семена

Когда сеять помидоры в 2025 году

Многие огородники начинают сезон с рассады, и чем раньше вы посадите семена, тем больше шанс на успешный урожай. Однако важно учесть, что все сорта помидоров различаются по срокам созревания, и это напрямую влияет на сроки посева.

  • Ранние сорта (от всходов до созревания — 80-105 дней) лучше сеять в конце марта — начале апреля.
  • Среднеспелые сорта (от всходов до созревания — 110-120 дней) сажают с начала до середины марта.
  • Позднеспелые сорта (от всходов до созревания — 125-140 дней) сеют с конца февраля, но обязательно держите рассаду в тепле, чтобы она не замерзла.

Если вам не удастся посеять семена в указанные сроки, не переживайте — лучше сделать это чуть раньше, чем позже. Ведь помидоры не должны подмерзнуть осенью, и чем раньше они начнут созревать, тем лучше.

Как правильно сеять помидоры на рассаду

Чтобы получить здоровую рассаду, нужно правильно подготовить семена и выбрать подходящие контейнеры. Для этого вам понадобятся:

  • Универсальный грунт.
  • Емкости с отверстиями для стока воды (например, пластиковые или торфяные стаканчики).
  • Полиэтиленовая пленка для создания парникового эффекта.
  • Наполните стаканчики землей, оставив чуть больше половины. Затем положите семена помидоров, немного вдавив их в почву. Засыпьте их слоем земли около 0,5-1 см и полейте водой.

Поставьте емкости в теплое место с доступом солнечного света. В течение 5-7 дней должны появиться первые ростки. Как только все семена проклюнутся, снимайте пленку и ставьте рассаду на подоконник.

Уход за рассадой

Поливайте ростки каждые 3-5 дней и регулярно добавляйте землю по мере роста. Когда рассаде будет около двух месяцев, и температура почвы прогреется до 10°C, можно пересаживать ее в открытый грунт.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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