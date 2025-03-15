Забыли о посадке помидоров? Поторопитесь — иначе останетесь без урожая

Сезон огородничества уже близится, и если вы решили выращивать помидоры, то пришло время подготовиться! Рассмотрим, когда лучше всего сеять помидоры на рассаду в 2025 году, чтобы получить хороший урожай.
Многие огородники начинают сезон с рассады, и чем раньше вы посадите семена, тем больше шанс на успешный урожай. Однако важно учесть, что все сорта помидоров различаются по срокам созревания, и это напрямую влияет на сроки посева.
Если вам не удастся посеять семена в указанные сроки, не переживайте — лучше сделать это чуть раньше, чем позже. Ведь помидоры не должны подмерзнуть осенью, и чем раньше они начнут созревать, тем лучше.
Чтобы получить здоровую рассаду, нужно правильно подготовить семена и выбрать подходящие контейнеры. Для этого вам понадобятся:
Поставьте емкости в теплое место с доступом солнечного света. В течение 5-7 дней должны появиться первые ростки. Как только все семена проклюнутся, снимайте пленку и ставьте рассаду на подоконник.
Поливайте ростки каждые 3-5 дней и регулярно добавляйте землю по мере роста. Когда рассаде будет около двух месяцев, и температура почвы прогреется до 10°C, можно пересаживать ее в открытый грунт.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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