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Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни

2:50
Садоводство

Пересадка крупных деревьев — сложный, но важный процесс, который позволяет сохранить взрослые растения при изменении ландшафта или строительных работах. Чтобы дерево прижилось и продолжило расти, необходимо учитывать время пересадки, правильную технику и дальнейший уход.

Сосны
Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосны

Когда пересаживать крупномерные деревья?

Выбор подходящего времени зависит от типа дерева и климатических условий.

  • Ранняя весна - до начала активного сокодвижения (оптимально для лиственных деревьев).
  • Поздняя осень - после опадания листьев (для хвойных и лиственных пород).
  • Зима - при пересадке деревьев с комом земли (наиболее безопасный вариант для взрослых деревьев).

Важно: летняя пересадка крайне нежелательна, так как в это время растение активно расходует влагу, что может привести к стрессу и гибели.

Как правильно пересадить взрослое дерево?

1. Подготовка ямы

  • Выкопайте яму шире и глубже корневого кома (примерно на 30-50 см больше).
  • На дно уложите дренаж (гравий, песок), если почва слишком влажная.

2. Выкапывание дерева

  • Обкопайте дерево на 1-1,5 метра от ствола, стараясь сохранить максимальное количество корней.
  • Оставьте вокруг корневой системы земляной ком, чтобы минимизировать повреждения.
  • Для очень крупных деревьев может понадобиться специальная техника.

3. Перемещение и посадка

  • Переносите дерево аккуратно, не разрушая ком.
  • Установите его в новую яму на ту же глубину, на которой оно росло ранее.
  • Засыпьте пустоты плодородной почвой, слегка утрамбовывая.

4. Полив и укрепление

  • Обильно пролейте водой сразу после посадки.
  • Установите опорные колышки, чтобы дерево не накренилось.
  • В течение первого года после пересадки регулярно поливайте и мульчируйте приствольный круг.

Ошибки, которые могут погубить дерево

  • Пересадка в жару - растение быстро теряет влагу и может не прижиться.
  • Слишком глубокая посадка - нарушает газообмен корневой системы.
  • Обрезка всех корней - без них дерево не сможет восстановиться.
  • Недостаточный полив после пересадки - корни не успеют адаптироваться.

Какие деревья лучше переносят пересадку?

  • Берёза, клён, липа - хорошо адаптируются, если пересаживать с комом земли.
  • Ель, сосна, туя - требуют особенно аккуратного обращения с корнями.
  • Плодовые деревья - можно пересаживать только молодыми (до 5 лет), взрослые экземпляры хуже приживаются.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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