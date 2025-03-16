Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Пересадка крупных деревьев — сложный, но важный процесс, который позволяет сохранить взрослые растения при изменении ландшафта или строительных работах. Чтобы дерево прижилось и продолжило расти, необходимо учитывать время пересадки, правильную технику и дальнейший уход.

Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Сосны

Когда пересаживать крупномерные деревья?

Выбор подходящего времени зависит от типа дерева и климатических условий.

Ранняя весна - до начала активного сокодвижения (оптимально для лиственных деревьев).

- до начала активного сокодвижения (оптимально для лиственных деревьев). Поздняя осень - после опадания листьев (для хвойных и лиственных пород).

- после опадания листьев (для хвойных и лиственных пород). Зима - при пересадке деревьев с комом земли (наиболее безопасный вариант для взрослых деревьев).

Важно: летняя пересадка крайне нежелательна, так как в это время растение активно расходует влагу, что может привести к стрессу и гибели.

Как правильно пересадить взрослое дерево?

1. Подготовка ямы

Выкопайте яму шире и глубже корневого кома (примерно на 30-50 см больше).

(примерно на 30-50 см больше). На дно уложите дренаж (гравий, песок), если почва слишком влажная.

2. Выкапывание дерева

Обкопайте дерево на 1-1,5 метра от ствола , стараясь сохранить максимальное количество корней.

, стараясь сохранить максимальное количество корней. Оставьте вокруг корневой системы земляной ком , чтобы минимизировать повреждения.

, чтобы минимизировать повреждения. Для очень крупных деревьев может понадобиться специальная техника.

3. Перемещение и посадка

Переносите дерево аккуратно, не разрушая ком.

Установите его в новую яму на ту же глубину , на которой оно росло ранее.

, на которой оно росло ранее. Засыпьте пустоты плодородной почвой, слегка утрамбовывая.

4. Полив и укрепление

Обильно пролейте водой сразу после посадки.

сразу после посадки. Установите опорные колышки , чтобы дерево не накренилось.

, чтобы дерево не накренилось. В течение первого года после пересадки регулярно поливайте и мульчируйте приствольный круг.

Ошибки, которые могут погубить дерево

Пересадка в жару - растение быстро теряет влагу и может не прижиться.

- растение быстро теряет влагу и может не прижиться. Слишком глубокая посадка - нарушает газообмен корневой системы.

- нарушает газообмен корневой системы. Обрезка всех корней - без них дерево не сможет восстановиться.

- без них дерево не сможет восстановиться. Недостаточный полив после пересадки - корни не успеют адаптироваться.

Какие деревья лучше переносят пересадку?

Берёза, клён, липа - хорошо адаптируются, если пересаживать с комом земли.

- хорошо адаптируются, если пересаживать с комом земли. Ель, сосна, туя - требуют особенно аккуратного обращения с корнями.

- требуют особенно аккуратного обращения с корнями. Плодовые деревья - можно пересаживать только молодыми (до 5 лет), взрослые экземпляры хуже приживаются.

Уточнения

Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.

