Безопасный переезд: как перенести дерево и не повредить корни

Пересадка крупных деревьев — сложный, но важный процесс, который позволяет сохранить взрослые растения при изменении ландшафта или строительных работах. Чтобы дерево прижилось и продолжило расти, необходимо учитывать время пересадки, правильную технику и дальнейший уход.
Фото: commons.wikimedia.org by Козлов Михаил, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сосны
Когда пересаживать крупномерные деревья?
Выбор подходящего времени зависит от типа дерева и климатических условий.
Ранняя весна - до начала активного сокодвижения (оптимально для лиственных деревьев).
Поздняя осень - после опадания листьев (для хвойных и лиственных пород).
Зима - при пересадке деревьев с комом земли (наиболее безопасный вариант для взрослых деревьев).
Важно: летняя пересадка крайне нежелательна, так как в это время растение активно расходует влагу, что может привести к стрессу и гибели.
Как правильно пересадить взрослое дерево?
1. Подготовка ямы
Выкопайте яму шире и глубже корневого кома (примерно на 30-50 см больше).
На дно уложите дренаж (гравий, песок), если почва слишком влажная.
2. Выкапывание дерева
Обкопайте дерево на 1-1,5 метра от ствола, стараясь сохранить максимальное количество корней.
Оставьте вокруг корневой системы земляной ком, чтобы минимизировать повреждения.
Для очень крупных деревьев может понадобиться специальная техника.
3. Перемещение и посадка
Переносите дерево аккуратно, не разрушая ком.
Установите его в новую яму на ту же глубину, на которой оно росло ранее.
Засыпьте пустоты плодородной почвой, слегка утрамбовывая.
4. Полив и укрепление
Обильно пролейте водой сразу после посадки.
Установите опорные колышки, чтобы дерево не накренилось.
В течение первого года после пересадки регулярно поливайте и мульчируйте приствольный круг.
Ошибки, которые могут погубить дерево
Пересадка в жару - растение быстро теряет влагу и может не прижиться.
Слишком глубокая посадка - нарушает газообмен корневой системы.
Обрезка всех корней - без них дерево не сможет восстановиться.
Недостаточный полив после пересадки - корни не успеют адаптироваться.
Какие деревья лучше переносят пересадку?
Берёза, клён, липа - хорошо адаптируются, если пересаживать с комом земли.
Ель, сосна, туя - требуют особенно аккуратного обращения с корнями.
Плодовые деревья - можно пересаживать только молодыми (до 5 лет), взрослые экземпляры хуже приживаются.
Уточнения
Де́рево (лат. árbor, греч. δένδρον) — жизненная форма деревянистых растений с единственной, отчётливо выраженной, многолетней, в разной степени одревесневшей, сохраняющейся в течение всей жизни, разветвлённой (кроме пальм) главной осью — стволом.